Чи будуть електронні повістки в "Резерв+": в Міноборони дали відповідь

19:12 27.03.2026 Пт
2 хв
В МОУ зазначили, що поняття електронних повісток у законодавстві не існує
aimg Антон Корж aimg Дмитро Левицький
Ілюстративне фото: "Резерв+" не пристосований до електронних повісток (Віталій Носач, РБК-Україна)

В Міністерстві оборони України спростували інформацію про те, що з квітня нібито почнуть розсилатися електронні повістки через додаток "Резерв+".

Як зазначили у міністерстві, інформація про нібито надсилання електронних повісток взагалі не відповідає дійсності. Зокрема у законодавстві немає такого поняття, як електронна повістка - тому жоден державний орган не може формувати чи надсилати такі документи.

"У застосунку Резерв+ такої функціональності немає, і жодних робіт над її створенням не ведеться. Резерв+ має іншу логіку. Це інструмент для швидкої та прозорої взаємодії громадян із державою: оновлення даних, доступ до інформації, спрощення процесів без зайвої бюрократії", - сказано у коментарі.

Тому, додали у міністерстві, будь-які повідомлення про "електронні повістки", які нібито будуть надсилатися через "Резерв+" - це "або непорозуміння, або свідоме викривлення інформації".

"Закликаємо орієнтуватися на офіційні джерела і перевірені повідомлення", - зазначили в МОУ.

"Електронні повістки": що відомо

Зазначимо, трохи раніше низка українських ЗМІ повідомила, що з 1 квітня нібито будуть надсилатися електронні повістки. Приходити вони нібито будуть в кабінет військовозобов'язаного у "Резерв+".

При цьому повістка нібито вважалась б врученою за фактом того, що вона надійшла до електронного кабінету - незалежно від того, чи побачив та отримав її військовозобов'язаний. Тоді як зараз головний легальний спосіб дистанційного вручення повістки від ТЦК - це лист через "Укрпошту".

Також нещодавно в ЗМІ поширилися заяви народної депутатки від фракції "Слуга народу" Юлії Яцик, яка повідомила, що можливість надсилання повісток через "Дію" нібито розглядають у межах реформи ТЦК та посилення мобілізації.

Після цього Міністерство цифрової трансформації офіційно повідомило, що не розглядає і не планує впроваджувати електронні повістки в "Дії". Про розробку такого функціоналу навіть не йшлося.

