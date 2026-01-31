Будет ли расти цена на топливо: объяснение эксперта

Вместо привычного зимнего падения, стоимость топлива в Украине в январе этого года идет вверх.

Почему так происходит и могут ли цены подниматься и дальше, в комментарии РБК-Украина рассказал директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

"В этом году мы имеем очень нетипичный январь, потому что обычно зима - это мертвый сезон для рынка нефтепродуктов. Потребление низкое во всем мире, соответственно, всегда цены низкие. Они замирают и до весны. Но не в этот раз", - отметил Куюн.

По его словам, с 1 по 30 января цена на нефть выросла с 60 до 70 долларов за баррель, то есть на 16,5%.

Соответственно, цены на дизтопливо, выросли аналогично - на 100 долларов. Сейчас они около 715 долларов за тонну вместо 615.

В гривнах это подорожание 4,2 тысячи гривен. И это подтверждает то, что оптовые цены на топливо в Украине уже за гривны за месяц выросли на дизтопливо тоже примерно на 4 гривны за литр.

По данным эксперта, сейчас Украина импортирует топливо, поэтому рынок четко отрабатывает внешнюю конъюнктуру.

Дизтопливо вырастет в цене

Куюн отметил, что если оптовые цены выросли на 4 гривны, то розничные по состоянию на сегодня - всего на 1,6 гривны. То есть сейчас есть отставание розничных цен от закупочной стоимости.

"И это позволяет абсолютно четко прогнозировать, что если цена на нефть не упадет, то соответственно цена на дизтопливо вырастет еще на 2 гривны 50 копеек в течение ближайших пару недель. Другого варианта нет, потому что мы его импортируем. Поэтому мы дублируем эту динамику цен, как и весь остальной мир, кстати", - пояснил эксперт.

Напряжение на Ближнем Востоке

Как отметил Куюн, рост цен на нефть происходит как следствие напряжения на Ближнем Востоке вокруг Ирана.

Во-первых, эта страна является крупнейшей нефтедобывающей страной, а во-вторых, мимо Ирана проходит Ормузский пролив, по которому идет нефть других крупных нефтедобывающих компаний Ближнего Востока.

Соответственно, дестабилизация в этом проливе, где сейчас скапливаются войска Соединенных Штатов, влияет на рынки. Поэтому рынки не исключают какой-то дестабилизации поставок нефти на мировой рынок.

"Соответственно, это уже есть реакция рынков, и мы это уже чувствуем. Там еще ничего не началось фактически, но эта нервозность уже абсолютно четко проецируется на наших колонках", - добавил эксперт.

Влияет ли увеличение спроса на топливо на его цену

По словам Куюна, увеличение спроса на топливо, в том числе на дизель из-за использования его в генераторах не влияет на цену.

Эксперт пояснил, что влияние на цену будет тогда, когда возникнет дефицит. То есть, если будет высокий спрос, а его не будет чем перекрыть, вот тогда будет цена расти. Сейчас дефицита нет и все нормально функционирует.

"Но мы не можем не замечать внешних тенденций, поскольку топливо покупаем на внешнем рынке. Мы являемся частью глобального рынка топлива", - добавил Куюн.