ua en ru
Пн, 12 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Как выбрать зимний дизель и что с ценами на бензин и ДТ: 5 вопросов к Куюну

Украина, Понедельник 12 января 2026 16:51
UA EN RU
Как выбрать зимний дизель и что с ценами на бензин и ДТ: 5 вопросов к Куюну Фото: выбирать дизель для авто зимой стоит с учетом температуры (Getty Images)
Автор: Юрий Дощатов
Эксперт: Сергей Куюн

Цены на бензин и дизель в розничной сети остаются стабильными, хотя с начала года выросли акцизы, а курс доллара держится на высоком уровне.

В комментарии РБК-Украина эксперт топливного рынка директора консалтинговой компании "А-95", эксперт топливного рынка Сергей Куюн рассказывает, когда стоит переходить на зимний или арктический дизель и что реально влияет на стоимость топлива.

Топливо и цены: главное

  • Цены на бензин и ДТ стабильны, но дизель выбирать нужно внимательно.
  • Разница на АЗС - из-за налогов, контроля качества, сервиса и программ лояльности.
  • При морозах ниже -10 лучше использовать арктический дизель.
  • Проверяйте марку дизеля: температуру фильтрования и страну производства.
  • Стандартная зимняя марка ДТ фильтруется до -20.

Как выбрать зимний дизель и что с ценами на бензин и ДТ: 5 вопросов к Куюну

Фото: при морозах ниже -10 лучше использовать арктический дизель (инфографика РБК-Украина)

Что происходит с ценами на бензин и дизель

По результатам первых 12 дней нового года цены на бензин и дизтопливо в розничной сети не изменились. Небольшой рост есть на сжиженный газ.

Такой сценарий был ожидаем, несмотря на значительное повышение акцизных сборов на топливо с нового года: дизтопливо - на 2,25 грн/л, бензин - 1,75 грн/л, газ на - 1,5.

Стабильные цены на бензин и ДТ и незначительное повышение на LPG было обеспечено за счет уменьшения наценки. Это стало возможным благодаря снижению мировых цен на нефть и нефтепродукты.

Когда нужно переходить на "арктический" дизель

Стандартная зимняя марка дизтоплива должна иметь температуру фильтрования -20 градусов.

Как выбрать зимний дизель и что с ценами на бензин и ДТ: 5 вопросов к Куюну

Фото: зимняя марка ДТ фильтруется до -20 (инфографика РБК-Украина)

Этого обычно вполне достаточно в условиях украинского климата. Однако есть несколько обстоятельств:

  • во-первых, в отдельные дни в отдельных регионах температура опускалась ниже -20 градусов и есть прогнозы, что это может повториться.
  • во-вторых, почти половина дизтоплива поступает нам из стран Юга - Турции и Греции, где зимние марки топлива обычно не делают из-за теплого климата. Для Украины выпускают отдельные марки морозостойкого ДТ с помощью специальных присадок.

Однако, как показывает практика, часто эти марки не выдерживают даже -15 градусов мороза. Поэтому, я бы советовал, в условиях температур ниже -10 градусов мороза использовать арктическую марку или обращать внимание на паспорт качества в уголке потребителя на АЗС: производство ДТ Польши, Литвы, Германии, США, Словакии точно выдержит -20.

Как выбрать зимний дизель и что с ценами на бензин и ДТ: 5 вопросов к Куюну

Фото: при -10 и ниже лучше использовать арктическую марку (инфографика РБК-Украина)

Почему отличаются цены между брендовыми АЗС и "дисконт-сетями"

Действительно, внешне разница цен часто кажется большой. Это объясняется:

  • разной налоговой дисциплиной (премиум-сети платят больше налогов),
  • развитой системой контроля качества (более высокая технологическая культура),
  • расходы на лаборатории и анализы),
  • сервисом (требует больше персонала, а соответственно расходов).

Кроме того, премиальные сети имеют программы лояльности, которые предусматривают стандартные дисконты 2-3 грн/л, а иногда до 5 грн/л.

Влияют ли удары по российским НПЗ на европейский рынок дизеля

Это влияние незначительно.

Что с ценами на автогаз

В конце года цены на автогаз сильно выросли вследствие российских атак по портовой инфраструктуре. Нехватка плюс более высокие цены на альтернативные поставки добавили цене. С 1 января также повысился акциз, что не дало ценам упасть.

Напомним, ранее мы писали, что цены на АЗС могут вырасти из-за курса валют. С прошлой неделе курс доллара и евро бьет рекорды. Так, доллар уже превысил 43 гривны, а евро - выше 50. Впрочем, на этой неделе, валюта может стабилизироваться.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цены на бензин Дизтопливо
Новости
Трамп о Зеленском: "У него нет карт, есть только я"
Трамп о Зеленском: "У него нет карт, есть только я"
Аналитика
Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году