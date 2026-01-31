Чи буде зростати ціна на пальне: пояснення експерта

Замість звичного зимового падіння, вартість палива в Україні в січні цього року йде вгору.

Чому так відбувається і чи можуть ціни підніматися і далі, в коментарі РБК-Україна розповів директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

"Цього року ми маємо дуже нетиповий січень, бо зазвичай зима - це мертвий сезон для ринку нафтопродуктів. Споживання низьке у всьому світі, відповідно, завжди ціни низькі. Вони завмирають і до весни. Але не цього разу", - зазначив Куюн.

За його словами, з 1 до 30 січня ціна на нафту зросла з 60 до 70 доларів за барель, тобто на 16,5%.

Відповідно, ціни на дизпаливо, зросли аналогічно - на 100 доларів. Зараз вони близько 715 доларів за тонну замість 615.

В гривнях це подорожчання 4,2 тисячі гривень. І це підтверджує те що оптові ціни на пальне в Україні вже за гривні за місяць зросли на дизпальне теж приблизно на 4 гривні за літр.

За даними експерта, зараз Україна імпортує паливо, тому ринок чітко відпрацьовує зовнішню кон'юнктуру.

Дизпаливо зросте в ціні

Куюн зазначив, що якщо оптові ціни зросли на 4 гривні, то роздрібні станом на сьогодні - всього на 1,6 гривні. Тобто зараз є відставання роздрібних цін від закупівельної вартості.

"І це дозволяє абсолютно чітко прогнозувати, що якщо ціна на нафту не впаде, то відповідно ціна на дизпаливо зросте ще на 2 гривні 50 копійок протягом найближчих пару тижнів. Іншого варіанту немає, бо ми його імпортуємо. Тому ми дублюємо цю динаміку цін, як і вся решта світу, до речі", - пояснив експерт.

Напруга на Близькому Сході

Як зазначив Куюн, зростання цін на нафту відбувається як наслідок напруги на Близькому Сході навколо Ірану.

По-перше, ця країна є найбільшою нафтовидобувною країною, а по-друге, повз Ірану проходить Ормузька протока, по якій йде нафта інших великих нафтовидобувних компаній Близького Сходу.

Відповідно, дестабілізація в цьому проливі, де зараз накопичуються війська Сполучених Штатів, впливає на ринки. Тому ринки не виключають якоїсь дестабілізації постачання нафти на світовий ринок.

"Відповідно, це вже є реакція ринків, і ми це вже відчуваємо. Там ще нічого не почалося фактично, але ця нервозність вже абсолютно чітко проєктується на наших колонках", - додав експерт.

Чи впливає збільшення попиту на пальне на його ціну

За словами Куюна, збільшення попиту на пальне, в тому числі на дизель через використання його в генераторах не впливає на ціну.

Експерт пояснив, що плив на ціну буде тоді, коли виникне дефіцит. Тобто, якщо буде високий попит, а його не буде чим перекрити, от тоді буде ціна зростати. Наразі дефіциту немає і все нормально функціонує.

"Але ми не можемо не помічати зовнішніх тенденцій, оскільки пальне купуємо на зовнішньому ринку. Ми є частиною глобального ринку пального", - додав Куюн.