Цены на бензин растут: что происходит и к чему готовиться водителям

Киев, Пятница 30 января 2026 16:05
Цены на бензин растут: что происходит и к чему готовиться водителям Фото: бензин может и дальше дорожать (Getty Images)
Автор: Юрий Дощатов, Мария Кучерявец
Эксперт: Сергей Куюн

Рост цен на топливо в Украине в январе обусловлен ростом мировых цен на нефть и подорожанием евро, в котором взимается акциз на топливо.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

Причина подорожания топлива

"Цена на нефть выросла с 60 до 70 с начала года. Курсы валют - на 1 грн. В ценах на бензин ощущается также влияние повышенного спроса. Оптовые цены выросли более чем на 3 гривны за литр", - сказал Куюн.

По данным консалтинговой группы, с 15 по 29 января розничные цены выросли:

  • на бензин А-92 с 56, 62 до 57,91 гривны за литр;
  • на бензин А-95 - с 58,46 до 59,75 гривны за литр;
  • дизельное топливо - с 58,3 до 59,43 гривны за литр.

Курс евро с 1 по 29 января изменился с 50,10 до 51,23 гривны за евро. Если динамика курсовых изменений в Украине не изменится, то тенденция роста цен на топливо сохранится.

Что происходит с ценами на автогаз

В конце прошлого года стоимость автогаза существенно выросла из-за атак России на портовую инфраструктуру. Возникла нехватка ресурсов, а более дорогие альтернативные поставки добавили дополнительное давление на цену. С 1 января на уровень автогаза повлиял еще и повышенный акциз, из-за чего цены не снизились.

Также мы писали, что подорожание автогаза может быть связано с колебаниями курса валют.

Добавим, даже в условиях тяжелой ситуации в энергетике Украина обеспечена горючим, рассказал недавно глава Минэнерго Денис Шмыгаль.

По его словам, цены на топливо будут колебаться в зависимости от колебаний мировых цен на нефть и топливо в европейских странах.

"Но очень важно, что сегодня мы имеем достаточный запас дизеля для гражданских и военных нужд в нашем государстве", - подчеркнул министр.

