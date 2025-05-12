Будет ли Украина говорить в Стамбуле с кем-то, кроме Путина: ответ Ермака
Украина готова к переговорам с Кремлем. Однако, мир возможен лишь при условии реальных действий, а не имитации со стороны РФ.
Об этом в интервью в РБК-Украина рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак.
Украина готова к переговорам с РФ, но решение должен принимать российский диктатор Владимир Путин.
"Понятно, он будет делегировать технические и подготовительные этапы - но мы понимаем, на кого в итоге все завязано", - сказал он.
По словам Ермака, Украина не отказывается от мирного процесса и готова к переговорам в любом формате, но настаивает на реальных шагах со стороны РФ.
"Именно поэтому мы постоянно подчеркиваем: Украина готова к любым форматам переговоров. Мы не дадим России повода обвинить нас в срыве мирного процесса", - подчеркнул Ермак.
Он подчеркнул, что инициатива о 30-дневном всеобъемлющем прекращении огня, которую поддержали США и европейские партнеры, остается в силе, и именно Москва должна дать четкий ответ.
"Сегодня мяч на стороне Москвы. Если Кремль действительно заинтересован в мире - он знает, что нужно делать. Украина - за мир, но не за его имитацию", - подчеркнул Ермак.
Переговоры в Стамбуле и 30-дневное перемирие
10 мая в Киеве состоялась встреча лидеров "коалиции решительных" - Украину посетили президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании Кир Стармер и Польши Дональд Туск.
После переговоров они и Владимир Зеленский провели совместный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
В результате Украина объявила о готовности к полному прекращению огня минимум на 30 дней, начиная с 12 мая. Европейские лидеры предупредили, что Москву ждет усиление санкций, если она отвергнет предложение.
Зато диктатор Владимир Путин фактически проигнорировал мирное предложение. Во время ночной пресс-конференции в Кремле он заявил, что хочет возобновить прямые переговоры с Украиной без условий - уже с 15 мая в Стамбуле.
В Кремле уточнили, что речь идет о возобновлении переговорного процесса с учетом позиций 2022 года и "ситуации на земле".
В ответ президент Владимир Зеленский сказал, что Украина готова к диалогу только после прекращения огня. Между тем в Турции отметили, что готовы провести переговоры.
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