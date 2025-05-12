Будет ли Украина говорить в Стамбуле с кем-то, кроме Путина: ответ Ермака

Украина готова к переговорам с Кремлем. Однако, мир возможен лишь при условии реальных действий, а не имитации со стороны РФ.

Об этом в интервью в РБК-Украина рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

Украина готова к переговорам с РФ, но решение должен принимать российский диктатор Владимир Путин.

"Понятно, он будет делегировать технические и подготовительные этапы - но мы понимаем, на кого в итоге все завязано", - сказал он.

По словам Ермака, Украина не отказывается от мирного процесса и готова к переговорам в любом формате, но настаивает на реальных шагах со стороны РФ.

"Именно поэтому мы постоянно подчеркиваем: Украина готова к любым форматам переговоров. Мы не дадим России повода обвинить нас в срыве мирного процесса", - подчеркнул Ермак.

Он подчеркнул, что инициатива о 30-дневном всеобъемлющем прекращении огня, которую поддержали США и европейские партнеры, остается в силе, и именно Москва должна дать четкий ответ.

"Сегодня мяч на стороне Москвы. Если Кремль действительно заинтересован в мире - он знает, что нужно делать. Украина - за мир, но не за его имитацию", - подчеркнул Ермак.