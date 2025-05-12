Чи буде Україна говорити в Стамбулі з кимось, крім Путіна: відповідь Єрмака

Україна готова до переговорів з Кремлем. Однак, мир можливий лише за умови реальних дій, а не імітації з боку РФ.

Про це в інтерв'ю в РБК-Україна розповів глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Україна готова до переговорів із РФ, але ключові рішення ухвалює російський диктатор Володимир Путін.

"Зрозуміло, він делегуватиме технічні та підготовчі етапи – але ми розуміємо, на кого в підсумку все зав'язано", - сказав він.

За словами Єрмака, Україна не відмовляється від мирного процесу і готова до переговорів у будь-якому форматі, але наполягає на реальних кроках зі сторони РФ.

"Саме тому ми постійно наголошуємо: Україна готова до будь-яких форматів переговорів. Ми не дамо Росії приводу звинуватити нас у зриві мирного процесу", - підкреслив Єрмак.

Він підкреслив, що ініціатива про 30-денне всеосяжне припинення вогню, яку підтримали США та європейські партнери, залишається чинною, і саме Москва має дати чітку відповідь.

"Сьогодні м'яч на боці Москви. Якщо Кремль дійсно зацікавлений у мирі – він знає, що потрібно робити. Україна – за мир, але не за його імітацію", – наголосив Єрмак.