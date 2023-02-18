Украина надеется получить приглашение в НАТО уже в июле, - Стефанчук

Украина надеется получить приглашение в НАТО на саммите Альянса в Вильнюсе. Он должен пройти 11-12 июля 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Верховной рады Украины Руслана Стефанчука в эфире национального телемарафона.

Также он добавил, что на полях Мюнхенской конференции по безопасности обсуждаются темы, связанные с приглашением Украины в НАТО.

По его словам, после этого Украина начнет свой путь в Альянс.

"Мы ожидаем, что на Вильнюсском саммите Украина получит такое приглашение (в НАТО – ред)", - заявил Стефанчук.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина уже после победы присоединится к НАТО.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что Украина будет членом Североатлантического альянса, но сейчас главным приоритетом является ее победа в войне с Россией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.