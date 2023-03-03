Шмыгаль о вступлении в НАТО: Украине "открытых дверей" уже мало

Украина активно готовится к саммиту НАТО в Вильнюсе и делает все, чтобы там были важные объявления о членстве страны.

Об этом заявил премьер-министр Дениса Шмыгаль на пресс-конференции, сообщает корреспондент РБК-Украина .

"Нам уже мало открытых дверей, эту фразу мы слышим несколько лет", - сказал он.

По его словам, правительство готовит законы в парламент, которые введут еще больше стандартов НАТО, больше правил и актов, которые позволят Украине быть стандартизированной и соответствовать параметрам.

"Наши военные воюют техникой НАТО. Де-факто мы в НАТО, остается политическое решение наших партнеров. И мы делаем все, чтобы на этом саммите эти решения прозвучали", - сказал премьер.

Шмыгаль отметил, что есть ограничения, поскольку Украина - воюющая страна, "но есть и политические решения".