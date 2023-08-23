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Будет ли третий День Независимости во время войны. Что говорит Зеленский

Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

У украинцев нет выбора и поэтому продолжают бороться за свою свободу и независимость.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Зеленского, у украинцев нет другого выбора, кроме как бороться и отстаивать свои территории. Он также хотел бы, чтобы во время деоккупации Украина теряла меньше своих людей и отстаивала свои территории дипломатией.

"У нас просто нет другого выхода, потому что мы боремся за свое, а у нас его не много – у нас одна страна. Поэтому я не могу сказать, будет ли у нас третий день независимости во время войны. И в Крыму, как вы сказали" , люди не могут нормально день независимости праздновать. А у нас не так? Если честно, то в Крыму сейчас войны нет. Крым оккупирован, это страшная трагедия. У нас люди конкретно гибнут", - сказал президент.

Зеленский считает, что День Независимости является важным государственным праздником. Однако всем следует помнить, что оно дается тяжело.

"Это важный день, это государственный праздник, это самый важный день – это день независимости. И тот, кто сейчас в оккупации, должен знать это и помнить, что неважно кто и в какой форме ходит в Крыму, если для тебя это важный день , если ты веришь, что вернется Украина, то, пожалуйста, тоже борись", - подчеркнул он.

Угрозы на День Независимости

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что россияне известны своим тяготением к "сакральным" датам, поэтому День Независимости является очередным "крепким" поводом нанести удары по Украине. При этом в эти дни наши защитники будут усиленно, взвешенно и уверенно контролировать обстановку, как это делают всегда.

В разведке также допускают возможность российских провокаций в День Независимости Украины. Там считают, что враг может прибегнуть к ракетному террору.

Представитель Сил обороны юга Наталья Гуменюк также отмечала, что в определенный день возможны массированные атаки, в том числе с использованием надводных и подводных ракетоносителей, стратегической и тактической авиации и дронов.

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