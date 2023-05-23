Байден дал "оптимистический прогноз" по переговорам о повышении лимита госдолга США

Президент США Джо Байден оценил переговоры со спикером палаты представителей Кевином Маккарти о повышении лимита госдолга США как "оптимистичные".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Байден "оптимистично" оценивает прогресс переговоров. Маккарти, сидевший рядом, озвучил уверенность в том, что им удастся в конце концов найти точки соприкосновения", - пишет издание.

Президент-демократ и главный республиканец в Конгрессе провели переговоры в понедельник, 22 мая. На пресс-конференции после них, они "не подавали никаких признаков" того, что им не удастся прийти к консенсусу.

Угроза дефолта в США

Меньше двух недель остается до 1 июня – даты, когда федеральное правительство США может не в состоянии выплачивать все свои долги. Это вызовет дефолт, который отразится на финансовых рынках и скачке процентных ставок.

Также без повышения потолка госдолга правительство США больше не сможет одалживать деньги для покрытия расходов. Министр финансов Джанет Йеллен заявила, что, если Конгресс продолжит бездействовать, власти могут объявить дефолт примерно 1 июня.

Ради переговоров по повышению госдолга президент США Джо Байден сократил программу своей заграничной поездки. Однако в Белом доме заявили, что даже в случае дефолта США будут иметь возможность оказывать Украине военную помощь до конца финансового года за счет выделенных Конгрессом средств.

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