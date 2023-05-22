В Минфине США назвали "жесткий" крайний срок повышения лимита госдолга

Первый день лета остается "жестким крайним сроком" для повышения лимита госдолга США, и вероятность того, что правительство соберет достаточно доходов, чтобы отодвинуть эту дату к 15 июня, весьма низка.

Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"В своем последнем письме Конгрессу я указала, что мы ожидаем, что не сможем оплатить все наши счета в начале июня и, возможно, уже 1 июня. И я буду продолжать информировать Конгресс, но я, конечно, не изменила свою оценку. Поэтому я думаю, что это жесткий крайний срок", - отметила министр финансов США.

По ее словам, США серьезно относятся к потолку долга как к ограничению способности оплачивать счета в срок. Если потолок долга не будет поднят, то придется делать трудный выбор о том, какие счета останутся неоплаченными.

Президент США Джо Байден в воскресенье назвал последние предложения республиканцев на переговорах о повышении потолка государственного долга "неприемлемыми", но подчеркнул, что готов сократить расходы вместе с налоговыми корректировками, чтобы достичь соглашения.

Он также добавил, что поговорит с Кевином Маккарти по пути домой после встречи с лидерами стран "Большой семерки" в Хиросиме.

Угроза дефолта в США

Меньше двух недель остается до 1 июня – даты, когда федеральное правительство США может быть не в состоянии выплачивать все свои долги. Это вызовет дефолт, который отразится на финансовых рынках и скачке процентных ставок.

Также без повышения потолка госдолга правительство США больше не сможет одалживать деньги для покрытия расходов. Министр финансов Джанет Йеллен заявила, что, если Конгресс продолжит бездействовать, власти могут объявить дефолт примерно 1 июня.

Ради переговоров о повышении госдолга президент США Джо Байден сократил программу своей зарубежной поездки. Однако, в Белом доме заявили, что даже в случае дефолта США будут иметь возможность оказывать Украине военную помощь до конца финансового года за счет выделенных Конгрессом средств.