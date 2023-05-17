Байден отменил визит в Австралию из-за переговоров по увеличению лимита госдолга

Президент США Джо Байден сократил программу своей зарубежной поездки на фоне угрозы дефолта в стране. Он вернется в США после саммита G7 в Японии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Президент Байден вернется в Соединенные Штаты по завершении саммита G7, чтобы вновь принять участие во встречах с руководством Конгресса и обеспечить его действия до крайнего срока, позволяющие не допустить дефолта", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Жан-Пьер.

Ранее Джо Байден планировал на этой неделе принять участие в саммите лидеров стран "Большой семерки" в Хиросиме, а также посетить Австралию и Папуа-Новую Гвинею.

В Белом доме также заявили, что члены Конгресса от обеих партий и палат должны собраться вместе, чтобы предотвратить дефолт, как они уже делали это 78 раз ранее.