Будет ли прекращения огня до Рождества: Туск дал прогноз
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что по его мнению, прекращение огня в Украине до Рождества - маловероятно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Onet.
Во время общения с прессой Туска спросили, видит ли он какие-либо перспективы возможного прекращения огня между Украиной и Россией до Рождества.
В ответ польский чиновник сказал, что РФ, скорее всего, не заинтересована в переговорах и остановке огня, поэтому до праздников достичь тишины вряд ли получится.
"Россияне, вероятно, не всерьез заинтересованы в мирных переговорах или прекращении огня на данном этапе. Поэтому нам нужно еще больше давления и демонстрация того, что мы, как Запад, действительно не позволим себя разделить. И тогда эти переговоры могли бы принять более конкретную форму. Но до Рождества это кажется мне очень маловероятным", - сказал премьер-министр.
Переговоры в Берлине и мир до Рождества
Напомним, 14 и 15 декабря в Берлине остались очередные переговоры между делегациями США, Украины и Европы по поводу мирного плана Трампа. Стороны вновь обсуждали ключевые вопросы, включая территории и гарантии безопасности.
В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал, что Европа, США и Украина совместно подготовили ряд предложений, которые уже передаются российской стороне. По его словам, дальнейшее развитие мирных инициатив зависит исключительно от позиции России.
Также он отметил, что пока неясно, удастся ли достичь временного прекращения боевых действий до Рождества или хотя бы на время Рождества. При этом Мерц выразил надежду, что если это все же случится, то, возможно, это станет началом переговоров, которые приведут к длительному миру.
В ночь на 16 декабря президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопросы СМИ. В ходе одного из ответов он сказал, что поддерживает идею Мерца о рождественском перемирии, но добавил, что все зависит от РФ.