Будет ли прекращения огня до Рождества: Туск дал прогноз

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что по его мнению, прекращение огня в Украине до Рождества - маловероятно.

Во время общения с прессой Туска спросили, видит ли он какие-либо перспективы возможного прекращения огня между Украиной и Россией до Рождества.

В ответ польский чиновник сказал, что РФ, скорее всего, не заинтересована в переговорах и остановке огня, поэтому до праздников достичь тишины вряд ли получится.

"Россияне, вероятно, не всерьез заинтересованы в мирных переговорах или прекращении огня на данном этапе. Поэтому нам нужно еще больше давления и демонстрация того, что мы, как Запад, действительно не позволим себя разделить. И тогда эти переговоры могли бы принять более конкретную форму. Но до Рождества это кажется мне очень маловероятным", - сказал премьер-министр.