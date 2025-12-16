Чи буде припинення вогню до Різдва: Туск дав прогноз

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що, на його думку, припинення вогню в Україні до Різдва - малоймовірне.

Під час спілкування з пресою Туска запитали, чи бачить він якісь перспективи можливого припинення вогню між Україною і Росією до Різдва.

У відповідь польський чиновник сказав, що РФ, найімовірніше, не зацікавлена в переговорах і зупинці вогню, тому до свят досягти тиші навряд чи вийде.

"Росіяни, ймовірно, не всерйоз зацікавлені в мирних переговорах або припиненні вогню на даному етапі. Тому нам потрібен ще більший тиск і демонстрація того, що ми, як Захід, дійсно не дозволимо себе розділити. І тоді ці переговори могли б набути більш конкретної форми. Але до Різдва це здається мені дуже малоймовірним", - сказав прем'єр-міністр.