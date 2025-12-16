ua en ru
Чи буде припинення вогню до Різдва: Туск дав прогноз

Вівторок 16 грудня 2025 05:55
Фото: Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що, на його думку, припинення вогню в Україні до Різдва - малоймовірне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Onet.

Під час спілкування з пресою Туска запитали, чи бачить він якісь перспективи можливого припинення вогню між Україною і Росією до Різдва.

У відповідь польський чиновник сказав, що РФ, найімовірніше, не зацікавлена в переговорах і зупинці вогню, тому до свят досягти тиші навряд чи вийде.

"Росіяни, ймовірно, не всерйоз зацікавлені в мирних переговорах або припиненні вогню на даному етапі. Тому нам потрібен ще більший тиск і демонстрація того, що ми, як Захід, дійсно не дозволимо себе розділити. І тоді ці переговори могли б набути більш конкретної форми. Але до Різдва це здається мені дуже малоймовірним", - сказав прем'єр-міністр.

Переговори в Берліні та мир до Різдва

Нагадаємо, 14 і 15 грудня в Берліні залишилися чергові переговори між делегаціями США, України та Європи щодо мирного плану Трампа. Сторони знову обговорювали ключові питання, включно з територіями та гарантіями безпеки.

Водночас канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розповів, що Європа, США та Україна спільно підготували низку пропозицій, які вже передаються російській стороні. За його словами, подальший розвиток мирних ініціатив залежить виключно від позиції Росії.

Також він зазначив, що поки неясно, чи вдасться досягти тимчасового припинення бойових дій до Різдва або хоча б на час Різдва. При цьому Мерц висловив сподівання, що якщо це все ж таки станеться, то, можливо, це стане початком переговорів, які приведуть до тривалого миру.

У ніч на 16 грудня президент України Володимир Зеленський відповів на запитання ЗМІ. Під час однієї з відповідей він сказав, що підтримує ідею Мерца про різдвяне перемир'я, але додав, що все залежить від РФ.

