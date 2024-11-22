Будет ли Польша блокировать путь Украины в ЕС: мнение эксперта

Польша вряд ли будет создавать препятствия на пути Украины в ЕС во время председательства в Евросоюзе с 1 января. Даже несмотря на заявления польских чиновников.

Об этом говорится в материале РБК-Украина Не только выборы. Почему в Польше критикуют Украину и как это отразится на поддержке Киева .

Как считает ассоциированная экспертка Совета внешней политики "Украинская призма" Юлия Шаипова, на этом этапе вряд ли Польша будет создавать какие-то препятствия на пути в ЕС.

"Все их официальные заявления упираются в то, что Украина должна быть членом ЕС. Мы все наши вопросы будем решать, но после войны и сейчас я не вижу каких-то таких критических вопросов, чтобы они заблокировали наш процесс вступления прямо на этапе скрининга законодательства (проверка украинских законов на соответствие нормам ЕС, будет продолжаться в течение 2025, - ред)", - сказала она.

По ее словам, председательство кого-то дружественного в Евросоюзе все равно означает, что Украине нужно делать домашнюю работу по евроинтеграции.