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Будет ли Польша блокировать путь Украины в ЕС: мнение эксперта

Украина, Пятница 22 ноября 2024 08:31
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Будет ли Польша блокировать путь Украины в ЕС: мнение эксперта Фото: будет ли Польша блокировать путь Украины в ЕС во время председательства в Евросоюзе с 1 января (Getty Images)
Автор: Роман Кот, Наталия Гурковская

Польша вряд ли будет создавать препятствия на пути Украины в ЕС во время председательства в Евросоюзе с 1 января. Даже несмотря на заявления польских чиновников.

Об этом говорится в материале РБК-Украина Не только выборы. Почему в Польше критикуют Украину и как это отразится на поддержке Киева.

Как считает ассоциированная экспертка Совета внешней политики "Украинская призма" Юлия Шаипова, на этом этапе вряд ли Польша будет создавать какие-то препятствия на пути в ЕС.

"Все их официальные заявления упираются в то, что Украина должна быть членом ЕС. Мы все наши вопросы будем решать, но после войны и сейчас я не вижу каких-то таких критических вопросов, чтобы они заблокировали наш процесс вступления прямо на этапе скрининга законодательства (проверка украинских законов на соответствие нормам ЕС, будет продолжаться в течение 2025, - ред)", - сказала она.

По ее словам, председательство кого-то дружественного в Евросоюзе все равно означает, что Украине нужно делать домашнюю работу по евроинтеграции.

Переговоры Зеленского и Туска

20 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

В ходе разговора польськая сторона сообщила что Варшава готовит для Киева 45-й пакет помощи и работает над следующим. Кроме того, обсуждался и вопрос ожиданий от председательства Польши в Совете ЕС в первой половине следующего года.

Также была заключена договоренность о встрече Зеленского и Туска до конца 2024 года.

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