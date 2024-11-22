Чи буде Польща блокувати шлях України в ЄС: думка експерта

Польща навряд чи буде створювати перепони на шляху України до ЄС під час головування в Євросоюзі з 1 січня. Навіть попри заяви польських посадовців.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна Не лише вибори. Чому в Польщі критикують Україну та як це позначиться на підтримці Києва .

Як вважає асоційована експертка Ради зовнішньої політики "Українська призма" Юлія Шаіпова, на цьому етапі навряд чи Польща буде створювати якісь перешкоди на шляху до ЄС.

"Всі їхні офіційні заяви впираються в те, що Україна має бути членом ЄС. Ми всі наші питання будемо вирішувати, але після війни і наразі я не бачу якихось таких критичних питань, щоб вони заблокували б наш процес вступу прямо на етапі скринінгу законодавства (перевірка українських законів на відповідність нормам ЄС, триватиме протягом 2025 року, - ред)", - сказала вона.

За її словами, головування когось дружнього в Євросоюзі все одно означає, що Україні потрібно робити домашню роботу щодо євроінтеграції.