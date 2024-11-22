Не только выборы. Почему в Польше критикуют Украину и как это отразится на поддержке Киева

О том, почему испортились отношения Украины и Польши, что стоит за жесткой критикой польских чиновников в адрес Киева, какую роль в этом играют выборы и исторические конфликты и будет ли в конце концов Варшава и дальше нас поддерживать – читайте подробно в материале журналиста РБК-Украина Романа Кота .

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С начала полномасштабного российского вторжения в отношениях Польши и Украины начался, хотя и по трагической причине, настоящий "медовый месяц". Все предыдущие ссоры были забыты, Польша оказывала Украине всю возможную в трудный момент помощь, от передачи оружия до обустройства миллионов беженцев, от лоббирования украинских интересов на Западе до обустройства на польской территории логистических центров по поставкам вооружения. Наконец, для большинства украинцев, учитывая закрытие аэропортов, именно Польша стала главными "воротами" во внешний мир.

Впрочем, через некоторое время "медовый месяц" начал заканчиваться. Первым серьезным сигналом стали масштабные прошлогодние протесты и блокировка границ со стороны польских фермеров и перевозчиков. В Украине их тогда преимущественно связывали с обострением политической борьбы накануне октябрьских парламентских выборов .

По распространенному тогда в украинских политических кулуарах тезису, стоило просто дождаться выборов и все проблемы должны исчезнуть сами по себе. Тем более, если власть в стране перейдет к оппозиции во главе с "Гражданской коалицией" Дональда Туска. Так, в конце концов, и произошло, но проблемы, в частности тема экспорта украинского зерна, никуда не исчезла.

Некоторое время новые польские власти избегали педалирования по крайней мере исторической тематики – однако впоследствии начали к ней апеллировать чуть ли не острее предшественников. И в последние месяцы разного рода критические заявления в адрес Украины со стороны польских властей раздаются регулярно.

Так, 5 ноября вице-премьер Польши Кшиштоф Гавковский в интервью на Radio ZET упрекнул украинского президента Владимира Зеленского за то, что тот якобы "забыл" о польской помощи Украине. Накануне Владимир Зеленский заявил, что Польша не передала Украине МиГ-29, несмотря на предварительную договоренность.

"У меня создалось впечатление, что последние слова, прозвучавшие из уст президента Зеленского, недостойны политика, который много чем обязан Польше. Техника передана, о гражданах заботятся, Польша – большой друг Украины, транспортный хаб. Мне казалось, что в таких ситуациях надо говорить кому-то "спасибо", а не упрекать", – подчеркнул Гавковский.

По данным Канцелярии президента Польши, страна с начала полномасштабного вторжения России выделила в помощь Украине 4,91% своего ВВП. По объему расходов в процентах от ВВП Польша, по ее собственным подсчетам, занимает первое место среди стран, поддерживающих Украину.

Министры иностранных дел Украины и Польши в Киеве – Андрей Сибига и Радослав Сикорский (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Еще раньше, в сентябре, визит главы польского МИД Радослава Сикорского в Киев вообще привел к дипломатическому скандалу. Польские источники утверждали, что Зеленский на встрече с Сикорским якобы снова повторил тезис о недостаточной поддержке Украины со стороны Польши. Собеседники РБК-Украина рассказывают, что скорее сам Сикорский хотел использовать этот визит в политических целях и для самопиара, связывая дальнейшее движение Украины в ЕС с разрешением исторических противоречий, в соответствующей тональности.

Во время того же визита в Киев от Сикорского прозвучала непонятная идея передачи оккупированного Крыма под мандат ООН.

И сам премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял о важности исторических вопросов.

"Украина не будет членом Европейского союза без согласия Польши. Украина должна отвечать стандартам, а они разнообразны – это не только вопросы границы, торговли, правовых и экономических стандартов. Это также вопрос, я бы сказал, культурно-политических стандартов", – говорил Туск в конце августа.

Подобного рода заявления от разных представителей властной коалиции регулярно раздаются и по сей день.

Причины антиукраинских заявлений

Обострение риторики по Украине для каждого из польских политиков имеет свои причины, говорит информированный в польских делах собеседник РБК-Украина.

В мае 2025 года в Польше пройдут президентские выборы. Действующий президент Анджей Дуда завершает свой второй президентский срок и снова баллотироваться не будет. За вакантное место разворачивается упорная борьба.

От правящей "Гражданской коалиции" главными являются два кандидата: мэр Варшавы Рафал Тшасковский и собственно тот же глава МИД Радослав Сикорский. Шансы Тшасковского выглядят убедительнее, однако решится все на внутрипартийных праймеризах.

Вместе с тем у главной оппозиционной партии "Право и справедливость" (ПИС) нет кандидата с достаточным влиянием и харизмой, чтобы бросить вызов кому-то от власти. Более того, в ПИС продолжаются перманентные и достаточно острые внутренние конфликты.

Апелляции к истории, объясняет один из собеседников издания, нужны представителями партии власти, чтобы перехватить у своих оппонентов эту их традиционную тему.

А Польская крестьянская партия, чей лидер и министр обороны Владислав Косиняк-Камиш тоже очень активно отмечается критикой в адрес Украины, сейчас бы вообще не прошла в парламент – впервые за более чем 30 лет, что, конечно, и стимулирует ее к резким заявлениям.

В то же время, по мнению Координатора программы Восточной Европы Польского института международных отношений Даниэля Шелиговского, причины таких заявлений по Украине другие – и более глубинные.

"Такие утверждения по Украине звучат потому, что по сути в Польше уже сложился консенсус среди всех политиков. Они все устали от того, насколько президент Зеленский постоянно обвиняет Польшу. И с польской стороны сейчас нет большой разницы, это правящая партия или оппозиция," или левые, или правые силы. Они все от этих украинских обвинений уже устали", – сказал РБК-Украина Шелиговский.

Все это накладывается на общее ухудшение общественного мнения по поводу украинцев в Польше. По данным опроса United Surveys от 21-22 октября для издания Wirtualna Polska, 43,6% поляков считают, что отношения Польши с Украиной скорее ухудшились. 17,7% убеждены, что существенно ухудшились, и только 21,9% считают, что не изменились.

Опрос СBOS, обнародованный 10 октября, говорит, что 53% поляков поддерживают принятие в Польше украинских беженцев. Это самый низкий показатель с начала полномасштабной войны. В марте 2022 года поддержка украинских беженцев поляками составила 94%.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент Украины Владимир Зеленский разговаривают с солдатами в Варшаве на фоне БТР Rosomak, апрель 2023 г. (фото: Getty Images)

С одной стороны, это закономерное явление. В начале полномасштабного вторжения отношение к украинцам резко улучшилось, а сейчас наблюдается откат на довоенный уровень, отметил Шелиговский.

"В Польше можно было заметить очень большую общественную мобилизацию. И эту мобилизацию, конечно, невозможно удержать в долгосрочной перспективе. Такой же процесс можно было заметить в 2004 году, когда была Оранжевая революция. В 2013-14-м году, когда проходил Евромайдан", – сказал эксперт.

Другая причина, по словам Шелиговского, заключается в политической риторике со стороны украинской власти.

"И это влияет не только на наставление к украинцам в Польше, но и на отношение к Украине как таковой. То есть польское общество не понимает и не воспринимает эти обвинения со стороны Украины", – подчеркнул Шелиговский.

По его словам, в польском политическом классе сложился консенсус по поводу двух вещей. Во-первых, польская политика в отношении Украины была в значительной степени идеалистической. Во-вторых, исторические вопросы будут влиять на ход украинских переговоров с Евросоюзом.

Признавая существование фактора "неблагодарности" и раздражение частью беженцев, директор Института мировой политики Евгений Магда в разговоре с РБК-Украина обратил внимание на то, что тема Украины "консолидирует польского избирателя".

С другой стороны, вероятно, не обходится без подогрева со стороны третьих сторон, использующих существующие проблемы между Украиной и Польшей. Еще в 2015 году неизвестными вандалами в Польше были повреждены мемориалы УПА. А во время протестов польских фермеров 2023-2024 годов о российском следе заявляли как украинский, так и польский МИД.

"Блокировка перевозки украинского зерна – это был очень такой чувствительный момент и очень продуманный. Не только потому, что "Конфедерация" (ультраправая пророссийская польская партия, – ред.) этим занималась, а потому, что там было многое сделано показывающего заинтересованность третьей стороны, например, России. То есть в Польше не продается пророссийская политика после Катыни, после Смоленска 2010 года, но хорошо продается политика антиукраинская. Пренебрежения к украинцам и так далее", – убежден Магда.

Исторические проблемы

Главная задекларированная на данный момент проблема – по истории, она является устаревшей и непростой. Речь идет о Волынской трагедии 1943-1945 годов – массовых убийствах польского и украинского гражданского населения на территории Волыни, Галиции и восточных земель современной Польши в 1943-45 годах. Польская трактовка тех событий категорична – состоялся геноцид польского населения, в Украине такой постановкой вопросы не согласны.

Для украинского общества эта тема совсем не так значима, как для польского, где огромное общественное внимание уделяется даже малейшим деталям, связанным с этой историей.

Так что и президент Петр Порошенко, и впоследствии президент Зеленский пытались делать шаги навстречу Польше. В октябре 2020 года Зеленский в совместном интервью с Анджеем Дудой даже заявил, что "вопрос исторической памяти снят полностью".

Владимир Зеленский и Анджей Дуда отудят мемориал Орлят на Лычаковском кладбище во Львове, январь 2023 г. (фото: Getty Images)

Но у Польши до сих пор есть претензии к трактовке Волынской трагедии. В июле 2023 года Сейм страны принял резолюцию об оказании почестей памяти жертв Волынской трагедии. Среди прочего в ней отмечено, что польско-украинское примирение должно включать "признание вины".

Сейчас главным конфликтным моментом является разрешение на эксгумацию захоронений этнических поляков в Украине. Напомним, с 2017 года действует мораторий на выдачу разрешений для польских учреждений на поиск мест захоронения и эксгумацию жертв Волынской трагедии.

Позиция Украины состоит в том, чтобы этот вопрос был решен на основе паритета и взаимного уважения к украинским захоронениям в Польше.

Пожалуй, наиболее резонансным в этом плане является мемориал на горе Монастыр в Подкарпатском воеводстве Польши, недалеко от границы с Украиной, где расположена могила 62 воинов УПА, погибших в бою с российской НКВД. В 2015 году вандалы разбили мемориальную плиту на могиле, а в 2020 году ее полностью уничтожили. Впоследствии могильный камень восстановили, но без списка павших. Пока этот мемориал не будет восстановлен в первоначальном виде, Украина выдает разрешения на эксгумацию с неохотой, отмечает заместитель директора Центра диалога имени Мирошевского Лукаш Адамский.

"Политическая проблема в том, можно ли зависеть право жертв УПА или каких-либо других жертв в Украине на то, чтобы их похоронили от того, решат ли государства спор о надписи на существующей могиле членов УПА в Польше", – отметил Адамский в комментарии РБК-Украина .

По его словам, в то же время в Польше нет запрета на поиск и эксгумацию украинских захоронений.

"Украина использует эту польскую ошибку (по мемориалу на горе Монастырь - ред.) как повод для того, чтобы блокировать эксгумации. И это в свою очередь накручивает огромные эмоции в Польше и сужает поле для маневра любого правительства, даже самого проукраинского", – сказал Адамский.

Мемориал на горе Монастыр. Слева – уничтоженный, справа – восстановленный. (коллаж: РБК-Украина)

В то же время директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович в комментарии РБК-Украина отметил, что со своей стороны Украина делает все необходимое для возобновления эксгумаций. По его словам, институт получил от гражданки Польши запрос на поисковые работы в Ровенской области и включил их в свой план на 2025 год. Также минкульт Украины получил запрос на продолжение работ в Пужниках Тернопольской области.

В общем, в разное время руководители профильных польских институтов подавали разные запросы. В настоящее время происходит их уточнение.

"Что касается полного перечня мест памяти, которые заинтересовала польская сторона, то я еще в сентябре направил письмо на польское Министерство культуры, на Польский институт национальной памяти с просьбой, собственно, уточнить и дать финальный список. Польское министерство уже в ноябре ответило, что они рады будут конструктивному сотрудничеству и надеются, что Польский институт Нацпамяти предоставит список. От Польского института мы до сих пор (по состоянию на 15 ноября) список не получили», – сказал Дробович.

Относительно возобновления мемориалов, по его словам, также конструктивное сотрудничество на уровне министров культуры обеих стран.

"Там идет наработка какого-то действенного механизма. На него как раз все надежды, что это удастся, и это перейдет в конструктив, а не обмен странными заявлениями без конкретики", – сообщил Дробович.

Сохранение стратегической поддержки Украины

Ключевой вопрос – как разногласия по истории скажутся на более стратегическом сотрудничестве для Украины и Польши. Прежде всего, речь идет о вызовах, связанных с приходом к власти в США Дональда Трампа. Хотя бы потому, что до сих пор нет четкого понимания его намерений по прекращению войны. И не обязательно речь идет о том, чтобы сдать интересы Украины.

"В отличие от Западной Европы, в Польше нет испуга от прихода Трампа к власти. Есть скорее определенная надежда на то, что он может как-то переломить ситуацию в пользу Украины" – подчеркнул Адамский.

По его словам, вызовом было бы, если бы Трамп решил провести вторую ялтинскую конференцию по цене Украины. Напомним, Ялтинская конференция прошла по итогам Второй мировой войны в феврале 1945 года. На нем лидеры СССР, США и Великобритании разграничили сферы влияния в Европе.

"Мне кажется, что мы от этого сценария далеки, к счастью. Но если бы такое было, тогда это вызов для Польши – как реагировать. Потому что любые договоренности в "ялтинском" стиле угрожают не только Украине, но и Польше, ведь это значит , что мнение малых и средних государств не учитывается, а мир возвращается к концерту великих государств", – отметил Адамский.

Польша защищает, прежде всего, свои национальные интересы, убежден Магда.

"В Польше на самом деле нет другого выхода, как быть адвокатом Украины. Потому что если они не будут адвокатом Украины, им Россия будет стучаться прямо в дверь и будет делать это каждый раз все более настойчиво", – сказал эксперт.

Доказательство этому – нынешняя встреча министров иностранных дел в формате "Веймарский треугольник+" в Варшаве. Это формат сотрудничества Польши, Германии и Франции при участии Италии и Великобритании.

Встреча в формате "Веймарский треугольник+" в Варшаве (фото: Getty Images)

С другой стороны, остается открытым вопрос: готова ли Польша, и не только Польша, к более активным усилиям в противодействии РФ. К примеру, Варшава и другие соседи Украины до сих пор не решились сбивать российские дроны, залетающие на их территорию.

"С моей личной точки зрения, это одна из вещей, которые должны быть включены в долгосрочную стратегию, которую должны создать европейцы. Потому что когда мы думаем об окончании войны здесь, в Украине, мы уже должны знать, что будет дальше. Как-то уже готовимся к последующей войне, или думаем, как защитить страну и оба наших народа перед следующей войной", – сказал изданию польский специалист по коммуникациям из компании GFT Матеуш Шумовский.

В стратегическом сотрудничестве Киева и Варшавы есть еще один важный аспект – с 1 января Польша будет председательствовать в Евросоюзе. И здесь тоже не стоит ждать проблем, что бы сейчас не говорили польские чиновники.

"Я думаю, что на этом этапе вряд ли Польша будет создавать какие-то препятствия на пути в ЕС. Все их официальные заявления упираются в то, что Украина должна быть членом ЕС. Мы все наши вопросы будем решать, но после войны и сейчас я не вижу каких-то таких критических вопросов, чтобы они заблокировали наш процесс вступления прямо на этапе скрининга законодательства (проверка украинских законов на соответствие нормам ЕС, будет продолжаться в течение 2025 – ред.)", - сказала изданию ассоциированная экспертка Совета внешней политики "Украинская призма" Юлия Шаипова.

По ее словам, председательство кого-то дружественного в Евросоюзе все равно означает, что Украине нужно делать домашнюю работу по евроинтеграции.

Что касается собственно двусторонних польско-украинских отношений, то Киеву как минимум следует сделать один вывод: не стоит надеяться, что очередной виток напряженности завершится "после польских выборов" и очередной смены власти. В то же время Варшаве со своей стороны не стоило бы искусственно подогревать напряжение вокруг исторических вопросов и делать зависящими от них стратегические вещи для современности – как, например, движение Украины в ЕС. При таких условиях, хоть и не в формате "медового месяца", Украина и Польша смогут держаться вместе в новых неустанно надвигающихся геополитических штормах.

При написании материала использовались заявления польских и украинских политиков, данные социологических опросов, комментарии Даниэля Шелиговского, Лукаша Адамского, Евгения Магды, Антона Дробовича, Матеуша Шумовского и Юлии Шаиповой.