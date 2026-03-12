RU

Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Будет ли перезагрузка? Соратник Трампа готовит почву для новых соглашений с Китаем в мае

08:16 12.03.2026 Чт
2 мин
Отношения Вашингтона и Пекина на пороге больших перемен.
aimg Оксана Гапончук
Фото: Президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин (Getty Images)

Сенат США отправляет делегацию в Китай вслед за Дональдом Трампом.

Итак, сразу после исторической встречи президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина, в Китай отправится делегация Сената США. Возглавит ее сенатор Стив Дейнс - ключевой союзник президента и человек, который знает китайскую экономику изнутри.

Известно, что визит американских законодателей, запланированный на май 2026 года. И это будет первый реальный шаг к имплементации договоренностей между лидерами двух государств.

Сенатор Дейнс уже заявил, что эта поездка готовилась месяцами. Ее цель - не просто дипломатический визит, а изучение инновационной экосистемы Китая и развитие инфраструктурных связей.

Делегация планирует посетить Пекин и Шанхай, используя для передвижения знаменитые китайские скоростные поезда. Это символический жест: американские политики намерены воочию увидеть успехи Китая в инфраструктуре, о которых Стив Дейнс докладывал на недавнем саммите BlackRock в Вашингтоне.

Почему именно Стив Дейнс станет лидером делегации

Выбор лидера делегации не является случайным. Дейнс - один из самых опытных "китаеведов" в рядах республиканцев.

Еще бы, в 1990-х годах он работал в Procter & Gamble в Китае и Гонконге.

Кроме того, в течение обоих сроков Трампа он проводил самые сложные торговые переговоры.

Это, кстати, будет его седьмой визит в Китай, который станет финальным аккордом перед его отставкой в начале следующего года.

Эксперты считают, что такая активность Сената указывает на готовность Вашингтона к конкретным экономическим соглашениям. Участие сенатора, имеющего прямой доступ к Трампу, гарантирует, что Пекин будет воспринимать эту делегацию как официальный голос Белого дома.

Напомним, Китай заявил о важности переговоров с США на фоне войны на Ближнем Востоке. Пекин обеспокоен тем, что Трамп атакует его ключевых партнеров.

Правительство Китая призвало участников конфликта на Ближнем Востоке "прекратить военные действия и предотвратить дальнейшую эскалацию".

