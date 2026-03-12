Чи буде перезавантаження? Соратник Трампа готує ґрунт для нових угод із Китаєм у травні

Отож, одразу після історичної зустрічі президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна, до Китаю вирушить делегація Сенату США. Очолить її сенатор Стів Дейнс - ключовий союзник президента та людина, яка знає китайську економіку зсередини.

Наразі відомо, що візит американських законодавців, запланований на травень 2026 року. І це буде перший реальний крок до імплементації домовленостей між лідерами двох держав.

Сенатор Дейнс вже заявив, що ця поїздка готувалася місяцями. Її мета - не просто дипломатичний візит, а вивчення інноваційної екосистеми Китаю та розвиток інфраструктурних зв'язків.

Делегація планує відвідати Пекін та Шанхай, використовуючи для пересування знамениті китайські швидкісні поїзди. Це символічний жест: американські політики мають намір на власні очі побачити успіхи Китаю в інфраструктурі, про які Стів Дейнс доповідав на нещодавньому саміті BlackRock у Вашингтоні.

Чому саме Стів Дейнс стане лідером делегації

Вибір лідера делегації не є випадковим. Дейнс - один із найдосвідченіших "китаєзнавців" у лавах республіканців.

Ще б пак, у 1990-х роках він працював у Procter & Gamble у Китаї та Гонконзі.

Крім того, протягом обох термінів Трампа він проводив найскладніші торговельні переговори.

Це, до речі, буде його сьомий візит до Китаю, який стане фінальним акордом перед його відставкою на початку наступного року.

Експерти вважають, що така активність Сенату вказує на готовність Вашингтона до конкретних економічних угод. Участь сенатора, що має прямий доступ до Трампа, гарантує, що Пекін сприйматиме цю делегацію як офіційний голос Білого дому.