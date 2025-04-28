Будет ли мир? Трамп, Зеленский и Путин сделали новые заявления

США, Украина и Россия все чаще говорят о возможных путях завершения войны. Американский президент Дональд Трамп имеет собственный план мира, тогда как Кремль выдвигает ультиматумы, а Киев настаивает на своих принципиальных позициях.

Что на самом деле происходит и какими были последние заявления Трампа, Зеленского и Путина - собрало РБК-Украина в материале ниже.

Главное:

Трамп изменил риторику в отношении Зеленского и Путина. Что заявил президент США после встречи в Ватикане?

Что предлагает Трамп и на какие условия Украина не согласится?

Какие предложения выдвигают США, а какие Украина?

Что за ультиматумы продолжают выдвигать в Москве?

Что предшествовало объявленному Путиным новому "перемирию"?

США

В последние дни риторика президента США Дональда Трампа по Украине и ее лидеру Владимиру Зеленскому смягчилась, тогда как его позиция в отношении российского диктатора Владимира Путина наоборот стала более критичной.

Это стало заметным после короткой встречи Трампа и Зеленского в минувшие выходные в Ватикане, куда политики прибыли на церемонию похорон Папы Римского Франциска. Это был первый личный контакт лидеров Украины и США после скандала в Белом доме в конце февраля. Новая встреча длилась около 15 минут, однако Белый дом назвал ее "продуктивной", а Киев - "очень символической".

С последними заявлениями по Украине Трамп выступил перед журналистами в Нью-Джерси, после возвращения из Ватикана. Он сказал, что разочарован продолжающимися атаками России по Украине.

"Я хочу, чтобы он [Путин] прекратил стрелять, сел и подписал соглашение. Я считаю, что у нас есть условия для заключения соглашения, и я хочу, чтобы он подписал его, покончил с этим и просто вернулся к [нормальной] жизни", - заявил Трамп.

Отметим, что Трамп критиковал диктатора после массированной атаки РФ, в результате которой в Киеве погибли более десятка человек. Глава Белого дома написал в своей соцсети Truth Social, что у Путина "не было причин запускать ракеты по гражданским районам, городам и поселкам в последние несколько дней".

"Это заставляет меня думать, что, возможно, он [Путин] не хочет останавливать войну, а просто водит меня за нос, и с ним надо обращаться по-другому, через "банковские" или "вторичные санкции",- заявлял Трамп.

Президент США в очередной раз заверил, что может "многое сделать", чтобы надавить на Россию. На вопрос, доверяет ли он Путину, он ответил: "Я сообщу вам примерно через две недели".

Комментируя встречу с Зеленским в Ватикане, Трамп он заявил, что переговоры прошли хорошо. Он подчеркнул, что считает Зеленского заинтересованным в достижении мирного соглашения.

"Я видел его более спокойным. Я думаю, он понимает ситуацию, и я думаю, что он хочет заключить сделку...Он сказал мне, что ему нужно больше оружия, но он уже три года твердит, что ему нужно больше оружия. И мы посмотрим, что из этого получится", - сообщил Трамп.

Комментируя отношения с Зеленским после конфликта в Белом доме, он сказал, что между ними произошел небольшой "диспут".

"Они (отношения - ред.) никогда не были плохими. У нас был маленький диспут, потому что я не согласился с чем-то, что он сказал, и все это на камеру, но для меня это окей, но у нас был диспут", - считает Трамп.

В ответ на вопрос, готов ли Зеленский уступить Крым, американский президент сказал: "Думаю, что да".

"Посмотрим, что произойдет в течение следующих нескольких дней. Мы, пожалуй, много о чем узнаем", - сказал президент США.

Примечательно, что государственный секретарь США Марко Рубио убежден, что эта неделя является "очень критической" и станет "решающей" в переговорах по достижению мира в Украине. В то же время он в очередной раз предостерег, что Вашингтон не может постоянно заниматься посредничеством для достижения мирного соглашения между Киевом и Москвой, если не будет достигнуто никакого прорыва.

По его словам обе стороны "должны чем-то уступить", но он не стал вдаваться в детали соглашения. Впрочем, учитывая публикации в западных СМИ, которые массово распространяли пункты того, что же может содержать "мирный план Трампа", можно прийти к выводу, что Штаты предлагают немедленно прекратить огонь и начать переговоры. При этом Крым предлагается признать российским, а фронт фактически заморозить.

Больше о деталях мирных планов, которые предлагают у Трампа и чем взамен отвечает Украина вместе с европейскими союзниками - в отдельном материале РБК-Украина.

Украина

Позиция Украины по переговорам об урегулировании войны остается неизменной. Сначала полное и всеобъемлющее прекращение огня (без каких-либо условий) и только после этого Киев готов обсуждать все остальное. Эту концепцию включает и мирный план, который предлагают Украина и европейские партнеры, пишут западные СМИ.

"Мы готовы также зафиксировать, что после прекращения огня, мы готовы садиться (за стол переговоров - ред.) в любом формате, чтобы не было никакого тупика, что Украина там она может, то не может, там она хочет - в любом формате", - заявил президент Украины 22 апреля.

На прошлой неделе Зеленский в очередной раз повторил, что Украина не может принять предложения США о признании Крыма российским. В пятницу глава государства настаивал на том, что эта территория является "собственностью украинского народа".

Украинский президент напомнил о Крымской декларации 2018 года, в которой, в частности, говорится о том, что США подтверждают суверенитет Украины над территориями, захваченными силой, и отвергают попытки РФ аннексировать Крым.

"Украина не будет признавать юридически любые временно оккупированные территории. Мне кажется, что это абсолютно справедливая позиция. Она законна не только с точки зрения Конституции Украины, но и с точки зрения международного права", - сказал он во время общения с журналистами в пятницу, 25 апреля.

В то же время глава государства признал, что Украина имеет "недостаточно оружия, а не людей" для того, чтобы вернуть контроль над полуостровом. При этом он добавил, что у стран мира есть другие возможности, чтобы помочь Украине вернуть Крым. Среди них он назвал санкции против России.

Впрочем, уже комментируя на выходных переговоры с Трампом в Ватикане, он назвал встречу с американским лидером "хорошей" и добавил, что они "успели обсудить многое". Это с учетом того, что их встреча длилась всего 15 минут.

"Надеемся на результат из всех вещей, которые прозвучали. Защита жизней наших людей. Полное и безусловное прекращение огня. Надежный и длительный мир, который обезопасит от повторения войны. Очень символическая встреча, которая имеет потенциал стать исторической, если достигнем общих результатов", - написал Зеленский.

Отметим, позицию Украины на переговорах очертили на прошлой неделе в Министерстве иностранных дел. В ведомстве заявили, что Киев никогда:

не признает ни одну часть своей территории как российскую;

не согласится на любое ограничение своих вооруженных сил или ограничение своего ВПК;

не примет вето на свое участие в альянсах и союзах.

Спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга, комментируя разного рода "мирные планы", которые появляются в СМИ, призвал учитывать официальную позицию руководства Украины, а не "сливы" в медиа.

"Достаточно сообщений, которые очерчивают позицию Украины. И просим не реагировать эмоционально на различные эти сливы в медиа. Потому что ими занимается, поверьте, кто попало, извините, я вам скажу простым языком, очень большая часть в целом этих всех сливов не соответствует действительности", - отметил Тихий.

В МИД объясняют, что значительная часть обсуждений остается непубличной, а угрозы США касательно "выхода из переговоров", если не будет достигнут "прогресс" там рассматривают через призму "коммуникационной стратегии, чтобы ускорить процесс".

В Офисе президента Украины взамен обращает внимание, что РФ не прекращает огонь на фронте и продолжает атаковать Украину "Шахедами". Поэтому все заявления россиян о мире без прекращения ими огня в ОП называют обычной ложью.

Центр противодействия дезинформации при СНБО тем временем прогнозирует в ближайшее время активизацию усилий пропагандистов Кремля, направленных на дискредитацию переговорного процесса по полному прекращению огня. Главные врага будут сосредоточены на продвижении тезиса о якобы "недоговороспособности Украины".

Кроме того, в ЦПД спрогнозировали усиление дезинформационных операций врага, связанных с годовщиной трагедии в Одессе и празднованием в РФ 80-летия со "Дня победы".

Россия

На прошлой неделе из Кремля все активнее стали звучать заявления о том, что РФ якобы готова к прямым переговорам с Украиной. Однако для этого, как сказал спикер главы Кремля Дмитрий Песков, Киев должен "юридически расчистить препятствия". Он не объяснил, что именно он имеет в виду.

Однако, очевидно, речь идет об отмене запрета СНБО на переговоры с Путиным, который ввел президент Зеленский еще в 2022 году.

Более того, в Кремле начали говорить о готовности Москвы начать переговоры с украинской стороной "без предварительных условий". Как сообщил в минувшую субботу 26 апреля Песков, об этом якобы заявил сам Путин во время переговоров со Стивом Уиткоффом. Их встреча состоялась в Москве в пятницу, 25 апреля.

Примечательно, что заявление Пескова прозвучало после того, как стало известно о личной встрече Зеленского с президентом США в Ватикане.

Сегодня же Кремль в очередной раз предложил Киеву "предпринять какие-то действия", чтобы начались переговоры с Москвой. Мол, Россия "ждет сигнала от Украины", какие именно - Песков в очередной раз не объяснил.

Однако пока представитель Кремля повторяет заявления о готовности к диалогу без "предварительных условий", в МИД РФ тем временем наоборот продолжают выдвигать свои ультиматумы для переговоров.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что "Запорожская атомная электростанция не будет передана под совместный контроль США и Украины", а также добавил, что Москва "не согласится ни на какие территориальные уступки".

Более того, российский министр сказал, что Путин якобы давно "поддержал предложение Трампа о 30-дневном перемирии с Украиной", но с условиями. Среди требований прозвучала остановка поставок оружия Украине и то, что ВСУ не используют это время для усиления.

Позже Москва, которая публично пытается сделать вид, что готова к переговорам без предварительных условий, показала в очередной раз, что на самом деле она не отступает от своих ультиматумов, которые по сути уже давно выдвигает Украине.

Так, в интервью бразильской газете O Globo Лавров публично объявил условия РФ на переговорах по завершению войны против Украины. Примечательно, что они также противоречат и предложениям США, что может свидетельствовать о серьезных разногласиях между Москвой и Вашингтоном по поводу соглашения.

По словам главы МИД РФ, условия Москвы таковы:

Киев должен отказаться от вступления в НАТО, закрепив нейтральный внеблоковый статус.

Крым, так называемые "ДНР", "ЛНР", Херсонская и Запорожская области должны быть международно признаны российскими.

Украина должна отменить запрет на переговоры с РФ.

"Демилитаризация" и "денацификация" Украины.

Против РФ должны быть сняты все санкции, а также возвращены замороженные активы.

Украина должна отменить законы, ограничивающие использование русского языка, культуры и церкви.

Россия отвергает предложение США о передаче контроля над Запорожской АЭС Вашингтону и Киеву.

Новое "перемирие" Путина