Будет ли индексация пенсий для ВПЛ, которые не обновили данные: ответ Минсоца

Индексации пенсий для ВПЛ

Индексация пенсий проводится для всех категорий пенсионеров, в том числе и для внутренне перемещенных лиц, отметил глава Минсоца.

По его словам, сумма индексации начисляется одновременно с пенсией. Поэтому после возобновления выплат переселенец получит все средства за период приостановления, включая начисленную индексацию.

Стоит отметить, что в 2025 году пенсионеры, которые находились на временно оккупированных территориях или выехали за границу, должны были пройти идентификацию и подать декларацию о неполучении выплат от России. В целом это касалось около миллиона человек.

Из-за сложных условий в начале года - перебоев с электроэнергией и интернетом - правительство продлило срок подачи декларации до 1 апреля.

Сейчас выплаты тем пенсионерам, которые не успели подать документы, возобновили автоматически. В Минсоцполитики объясняют, что главная цель проверок - убедиться, что деньги получает именно тот гражданин, которому они предназначены.

Как пройти идентификацию

Чтобы избежать проблем с выплатами, пенсионеры могут подать необходимые данные тремя способами:

онлайн через портал электронных услуг Пенсионного фонда;

через приложение "Дія";

во время видеоконференции со специалистом ПФУ.

Пенсии в Украине

С 1 марта пенсии в Украине проиндексируют на 12,1%. Это на 4% выше уровня инфляции, зафиксированного в прошлом году. Повышение коснется всех пенсионеров, которые получают выплаты через Пенсионный фонд.

В 2026 году средняя пенсия составляет около 6,5 тысячи гривен. В то же время значительная часть людей получает меньшие суммы.

По словам министра социальной политики Дениса Улютина, нынешний уровень выплат нельзя считать достаточным для достойной жизни. Ведь более 4,3 млн пенсионеров по возрасту получают менее 6 тысяч гривен.

В Минсоцполитики анонсировали, что уже разработали новую модель пенсионной системы и завершают подготовку законопроекта. Он должен обеспечить более стабильные и справедливые выплаты в долгосрочной перспективе.