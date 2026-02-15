ua en ru
Пенсионерам дали время до апреля: что надо сделать, чтобы не потерять деньги

Украина, Воскресенье 15 февраля 2026 11:47
Пенсионерам дали время до апреля: что надо сделать, чтобы не потерять деньги Фото: часть пенсионеров должна до апреля подать документы для выплат (соцсети "Укрпочты")
Автор: Ирина Гамерская

Из-за блэкаутов и проблем со связью правительство продлило сроки идентификации для миллиона пенсионеров. Приостановленные выплаты пока возобновлены.

Об этом заявил министр соцполитики Денис Улютин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд.

Главное:

  • Новый срок: Подать необходимые декларации и пройти проверку нужно до 1 апреля 2026 года.
  • Кто в зоне риска: Пенсионеры, которые зарегистрированы на ВОТ или выехали за границу (примерно 1 млн человек).
  • Декларация о выплатах: Ключевое условие - подтвердить, что вы не получаете пенсию от государства-агрессора.
  • Автоматическое возобновление: На период до апреля государство уже вернуло деньги тем, кто не успел пройти процедуру из-за отсутствия света или интернета.

Что произошло

В течение 2025 года пенсионеры, которые были зарегистрированы на ВОТ или выехали за границу, должны были осуществить две процедуры - пройти идентификацию и подать декларацию, что они не получают выплаты от РФ. Всего примерно один миллион человек должны были подать такую декларацию.

Впрочем, Кабмин учел сложные условия начала года - перебои с электроснабжением и интернетом. Поэтому срок подачи декларации о неполучении выплат от РФ продлили до 1 апреля.

Пока же пенсионерам, которые не подали документы, выплаты возобновили автоматически.

"Наша цель - убедиться, что средства поступают именно гражданину, которому они предназначены", - сообщил Улютин.

Как подать документы

Три способа прохождения идентификации и декларирования (чтобы не потерять выплаты):

  • Цифровой: Через портал электронных услуг ПФУ или приложение "Дія".
  • Виртуальный: Записаться на видеоконференцию со специалистом Пенсионного фонда.
  • Официальный: Обратиться в банк, сервисный центр ПФУ или консульство Украины за рубежом.

