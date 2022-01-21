Чотирьох людей, які допомагали Саакашвілі потрапити до Грузії, звільнили під заставу

"Тбіліський міський суд сьогодні звільнив із залу під заставу чотирьох осіб, яких звинуватили у сприянні таємного перетину кордону екс-президенту Грузії Михайлу Саакашвілі", - пише видання.

За приховування цього злочину затримали чотирьох осіб - Елгуджу Цомая - власника трейлера, на якому Саакашвілі в'їхав до Грузії з України на поромі, його напарника Георгія Наріманідзе, а також співробітників митниці порту Поті, батька і сина Зураба і Шалву Цоцорія. Елгудже Цомая також пред'явили звинувачення в наданні Саакашвілі допомоги в незаконному перетині кордону.



Рішення про призначення застави прийняв суддя Георгій Кератішвілі.



Зокрема, обвинуваченим Елгудже Цомая, Шалве і Зурабу Цоцорія і Георгію Наріманідзе було змінено запобіжний захід з попереднього ув'язнення на заставу в розмірі 5 тисяч ларі (1,6 тисяч доларів) кожному. Зазначену суму вони повинні сплатити протягом місяця.



За словами прокурора Левана Вепхвадзе, обвинувачені вже визнали свою провину, тому звинувачення погодилося з клопотанням захисту.



"Однією з важливих нових обставин є те, що докази сторони обвинувачення захист перетворив на безперечні. Підсудні зізналися у вчиненні злочинного діяння, виходячи з цього, на підставі клопотання сторони захисту сторона обвинувачення дала згоду і вважає, що менш суворий запобіжний захід забезпечить їх належну поведінку, і суддя призначив заставу в розмірі 5 тисяч ларі", - сказав Вепхвадзе.



Обвинувачені після звільнення із зали суду не стали коментувати рішення судді.

Зазначимо, за даними слідства, Саакашвілі приїхав до Грузії поромом, в навантаженому молочною продукцією трейлері, який належав Цомая. Цомая спеціально для цього вирушив в Україну. Його затримали 2 жовтня, на другий день після арешту екс-президента.



Саме в будинку Цомая в селі Тквірі Абашского району Саакашвілі зробив першу зупинку, а потім відправився в Тбілісі і оселився в квартирі на околиці столиці, яка також належала Цомая. Він також супроводжував екс-президента в поїздках в Батумі і Тбілісі.



У морському порту Поті, куди прибув пором, Саакашвілі і Цомая чекали співробітники порту Шалва і Зураб Цоцорія на своїй машині. На цій машині Саакашвілі і Цомая і вирушили в село Тквірі.



Що стосується Георгія Наріманідзе, він відвіз Саакашвілі і Цомая на трейлері в Тбілісі.



Всі затримані 28 грудня визнали провину. Їхня справа розглядається окремо від звинувачення Саакашвілі.