Чотирьох людей, які допомагали Саакашвілі потрапити до Грузії, звільнили під заставу

Тбіліський суд у п'ятницю, 21 січня, звільнив під заставу чотирьох осіб, яких звинуватили у сприянні таємного перетину кордону третьому президенту Грузії Міхеїлу Саакашвілі. Рішення про призначення застави прийняв суддя Георгій Кератішвілі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Грузія Online".
"Тбіліський міський суд сьогодні звільнив із залу під заставу чотирьох осіб, яких звинуватили у сприянні таємного перетину кордону екс-президенту Грузії Михайлу Саакашвілі", - пише видання.
За приховування цього злочину затримали чотирьох осіб - Елгуджу Цомая - власника трейлера, на якому Саакашвілі в'їхав до Грузії з України на поромі, його напарника Георгія Наріманідзе, а також співробітників митниці порту Поті, батька і сина Зураба і Шалву Цоцорія. Елгудже Цомая також пред'явили звинувачення в наданні Саакашвілі допомоги в незаконному перетині кордону.
Рішення про призначення застави прийняв суддя Георгій Кератішвілі.
Зокрема, обвинуваченим Елгудже Цомая, Шалве і Зурабу Цоцорія і Георгію Наріманідзе було змінено запобіжний захід з попереднього ув'язнення на заставу в розмірі 5 тисяч ларі (1,6 тисяч доларів) кожному. Зазначену суму вони повинні сплатити протягом місяця.
За словами прокурора Левана Вепхвадзе, обвинувачені вже визнали свою провину, тому звинувачення погодилося з клопотанням захисту.
"Однією з важливих нових обставин є те, що докази сторони обвинувачення захист перетворив на безперечні. Підсудні зізналися у вчиненні злочинного діяння, виходячи з цього, на підставі клопотання сторони захисту сторона обвинувачення дала згоду і вважає, що менш суворий запобіжний захід забезпечить їх належну поведінку, і суддя призначив заставу в розмірі 5 тисяч ларі", - сказав Вепхвадзе.
Обвинувачені після звільнення із зали суду не стали коментувати рішення судді.
Зазначимо, за даними слідства, Саакашвілі приїхав до Грузії поромом, в навантаженому молочною продукцією трейлері, який належав Цомая. Цомая спеціально для цього вирушив в Україну. Його затримали 2 жовтня, на другий день після арешту екс-президента.
Саме в будинку Цомая в селі Тквірі Абашского району Саакашвілі зробив першу зупинку, а потім відправився в Тбілісі і оселився в квартирі на околиці столиці, яка також належала Цомая. Він також супроводжував екс-президента в поїздках в Батумі і Тбілісі.
У морському порту Поті, куди прибув пором, Саакашвілі і Цомая чекали співробітники порту Шалва і Зураб Цоцорія на своїй машині. На цій машині Саакашвілі і Цомая і вирушили в село Тквірі.
Що стосується Георгія Наріманідзе, він відвіз Саакашвілі і Цомая на трейлері в Тбілісі.
Всі затримані 28 грудня визнали провину. Їхня справа розглядається окремо від звинувачення Саакашвілі.
Нагадаємо, 20 січня грузинська прокуратура відмовилася визнати третього президента Міхеїла Саакашвілі постраждалим. На думку прокурорів, вимога його адвокатів безпідставна.
Міхеїл Саакашвілі був затриманий 1 жовтня на підставі двох вироків, винесених йому заочно. Він отримав шість років в'язниці.
У січні 2018 року Саакашвілі був визнаний винним у зловживанні службовими повноваженнями у справі про помилування засуджених за вбивство службовця банку Сандро Гіргвліані в 2006 році, а в листопаді 2018 року - в перевищенні службових повноважень і організації нанесення шкоди здоров'ю людини у справі про побиття в 2005 році депутата Валерія Гелашвілі.
Крім того, на розгляді в суді знаходяться три кримінальні справи проти Саакашвілі - про розгін акції 7 листопада 2007 року, про розтрату держкоштів і про незаконний перетин кордону Грузії.