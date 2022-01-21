Четырех человек, помогавших Саакашвили попасть в Грузию, освободили под залог

"Тбилисский городской суд сегодня освободил из зала под залог четверых человек, которых обвинили в содействии тайного пересечения границы экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили", - пишет издание.

За сокрытие этого преступления задержали четырех человек - Элгуджу Цомая - владельца трейлера, на котором Саакашвили въехал в Грузию из Украины на пароме, его напарника Георгия Нариманидзе, а также сотрудников таможни порта Поти, отца и сына Зураба и Шалву Цоцория. Элгудже Цомая также предъявили обвинение в оказании Саакашвили помощи в незаконном пересечении границы.



Решение о назначении залога принял судья Георгий Кератишвили.



В частности, обвиняемым Элгудже Цомая, Шалве и Зурабу Цоцория и Георгию Нариманидзе была изменена мера пресечения с предварительного заключения на залог в размере 5 тысяч лари (1,6 тысяч долларов) каждому. Указанную сумму они должны уплатить в течение месяца.



По словам прокурора Левана Вепхвадзе, обвиняемые уже признали свою вину, поэтому обвинение согласилось с ходатайством защиты.



"Одним из важных новых обстоятельств является то, что доказательства стороны обвинения защита превратила в бесспорные. Подсудимые признались в совершении преступного деяния, исходя из этого, на основании ходатайства стороны защиты сторона обвинения дала согласие и полагает, что менее строгая мера пресечения обеспечит их надлежащее поведение, и судья назначил залог в размере 5 тысяч лари", - сказал Вепхвадзе.



Обвиняемые после освобождения из зала суда не стали комментировать решение судьи.

Отметим, по данным следствия, Саакашвили приехал в Грузию паромом, в груженном молочной продукцией трейлере, который принадлежал Цомая. Цомая специально для этого отправился в Украину. Его задержали 2 октября, на второй день после ареста экс-президента.



Именно в доме Цомая в селе Тквири Абашского района Саакашвили сделал первую остановку, а затем отправился в Тбилиси и поселился в квартире на окраине столице, которая также принадлежала Цомая. Он также сопровождал экс-президента в поездках в Батуми и Тбилиси.



В морском порту Поти, куда прибыл паром, Саакашвили и Цомая ждали сотрудники порта Шалва и Зураб Цоцория на своей машине. На этой машине Саакашвили и Цомая и отправились в село Тквири.



Что касается Георгия Нариманидзе, он отвез Саакашвили и Цомая на трейлере в Тбилиси.



Все задержанные 28 декабря признали вину. Их дело рассматривается отдельно от обвинения Саакашвили.