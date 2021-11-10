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Протести і затримання: у Грузії починається судовий процес над Саакашвілі

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Тбілісі, Середа 10 листопада 2021 12:29
Протести і затримання: у Грузії починається судовий процес над Саакашвілі Фото: Михайло Саакашвілі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні Тбіліський міський суд розглядає справу Михайла Саакашвілі. У Тбілісі проходять масові протести, в ході яких затримали десятки людей.

Що відомо про справу Саакашвілі, в матеріалі РБК-Україна.

Суд над Саакашвілі

Слухання пройде у справі про розгін опозиційного мітингу в листопаді 2007 року і про погром силовиків в телекомпанії "Імеді". Слідство у справі триває вже вісім років. У Грузії Саакашвілі проходить у кількох кримінальних справах.

Суд вимагає його присутності, однак, як повідомив адвокат Бека Басилая, його не збираються привозити на засідання суду. У пенітенціарній службі Грузії повідомили, що не стали перевозити Саакашвілі з тюремної лікарні з міркувань безпеки.

Протести прихильників Саакашвілі

Соратники екс-президента Михайла Саакашвілі влаштували протест. Присутні вимагають переведення в цивільну лікарню Саакашвілі, який голодує у в'язниці вже 41 день.

В ході протестів затримали 46 активістів опозиції. Їх затримали в адміністративному порядку за непокору законним вимогам поліції, образу співробітника поліції і дрібне хуліганство.

Активістів опозиції було затримано біля будівель Служби державної безпеки та Міністерства охорони здоров'я Грузії.

Побиття Саакашвілі

Переміщення екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі в тюремну лікарню селища Глдані загострило ситуацію, яка загрожує його життю і здоров'ю. Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

За інформацією омбудсмена, тюремники побили політика, оскільки той чинив опір його транспортуванню до медзакладу. Також відомо - екс-президенту надходять погрози від оточуючих.

Справа Саакашвілі

Михайло Саакашвілі звинувачується у справі про жорстокий розгін акції опозиції 7 листопада 2007 року, вторгнення і погром телекомпанії "Імеді" і захоплення майна його власника - покійного бізнесмена Бадрі Патаркацишвілі.

Екс-президент Грузії повернувся з України напередодні місцевих виборів 2 жовтня. Він був затриманий і заарештований, після чого оголосив голодування. У наступні тижні в Тбілісі та інших містах пройшли кілька акцій протесту.

З 8 листопада Саакашвілі перебуває в тюремній лікарні в Тбіліському районі Глдані, куди його перевели з в'язниці в місті Руставі "з метою запобігання погіршенню стану здоров'я і збільшення загроз".

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Міхеіл Саакашвілі
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