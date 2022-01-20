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Прокуратура Грузії відмовилася визнати Саакашвілі постраждалим

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Грузія, Четвер 20 січня 2022 15:55
Прокуратура Грузії відмовилася визнати Саакашвілі постраждалим Фото: третій президент Грузії Міхеїл Саакашвілі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ольга Белей

Грузинська прокуратура відмовилася визнати третього президента Міхеїла Саакашвілі постраждалим. На думку прокурорів, вимога його адвокатів є необгрунтованою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Грузія Online.

"Прокуратура Грузії відмовилася визнати екс-президента Міхеїла Саакашвілі постраждалим. У заяві відомства йдеться, що вимога його адвокатів є необгрунтованою", - пише видання.

У прокуратурі також зазначили, що слідство про можливе неналежне поводження з політиком вже розпочато і до завершення експертиз Саакашвілі не можуть визнати постраждалим.

Тим не менш, відомство висловлює готовність ознайомити адвокатів політика з матеріалами кримінальної справи.

Нагадаємо, Міхеїл Саакашвілі був затриманий 1 жовтня на підставі двох вироків, винесених йому заочно. Він отримав шість років в'язниці.

У січні 2018 року Саакашвілі був визнаний винним у зловживанні службовими повноваженнями у справі про помилування засуджених за вбивство службовця банку Сандро Гіргвліані в 2006 році, а в листопаді 2018 року - в перевищенні службових повноважень і організації нанесення шкоди здоров'ю людини у справі про побиття в 2005 році депутата Валерія Гелашвілі.

Крім того, на розгляді в суді знаходяться три кримінальні справи проти Саакашвілі - про розгін акції 7 листопада 2007 року, про розтрату держкоштів і про незаконний перетин кордону Грузії.

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Міхеіл Саакашвілі
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