Чотири кораблі НАТО пройшли через протоку Дарданелли і вийшли в Мармурове море. Про це повідомляє CNN Turk.

Як зазначається, це кораблі ВМС Нідерландів - "F81" бортовий номер ESPS Santa Maria, ВМС Іспанії - "F805" бортовий номер HNLMS Evertsen, ВМС Канади - "FFH 333" бортовий номер HMCS Toronto, ВМС Франції - бортовий номер "A608" FS Var.

Під час переходу через протоку кораблі супроводжувала берегова охорона. Порт призначення слідування кораблів наразі невідомий.

Нагадаємо, посольство Канади в Україні повідомляло, що два кораблі зі складу другої постійної військово-морської групи НАТО (SNMG2) зайдуть 1 квітня в Одеський морський порт з черговим візитом.

До цього глава Міністерства оборони України Степан Полторак заявив, що в 2019 році буде активізовано военно-морську присутність НАТО в Чорному морі.

Зазначимо, що головнокомандувач Об’єднаними Збройними силами НАТО в Європі американський генерал Кертіс Скапаротті заявляв, що США планують передати Україні ще два катери класу Island.