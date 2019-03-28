Четыре корабля НАТО прошли через пролив Дарданеллы

Четыре корабли НАТО прошли через пролив Дарданеллы и вышли в Мраморное море. Об этом сообщает CNN Turk.

Как отмечается, это корабли ВМС Нидерландов - "F81" бортовой номер ESPS Santa Maria, ВМС Испании - "F805" бортовой номер HNLMS Evertsen ВМС Канады - "FFH 333" бортовой номер HMCS Toronto, ВМС Франции - бортовой номер "A608" FS Var.

Во время перехода через пролив корабли сопровождала береговая охрана. Порт назначения следования кораблей пока неизвестен.

Напомним, посольство Канады в Украине сообщало, что два корабля из состава второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) зайдут 1 апреля в Одесский морской порт с очередным визитом.

До этого глава Министерства обороны Украины Степан Полторак заявил, что в 2019 году будет активизировано военно-морское присутствие НАТО в Черном море.

Отметим, что главнокомандующий Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти заявлял, что США планируют передать Украине еще два катера класса Island.