ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Чотири людини загинули унаслідок аварії вертольота в США

Новость на русском → Сент-Томас, Вівторок 16 лютого 2021 05:51
Чотири людини загинули унаслідок аварії вертольота в США
Автор: Артур Родивилов

В районі американських Віргінських островів зазнав аварії вертоліт. Чотири людини загинули.

Про це повідомляє ABC News.

Згідно з повідомленням, екстрені служби отримали інформацію про аварію вертольота на західному краю острова Сент-Томас 23.14 за Києвом.

На місці аварії були виявлені тіла чотирьох загиблих.

Інформація про належність вертольота і можлива причина аварії поки не наводяться.

Нагадаємо, в грудні минулого року в Альпах у французькому департаменті Савоя розбився вертоліт. Жертвами авіакатастрофи стали п'ять осіб. Мова йде про вертоліт французької повітряної навігаційної служби.

Додамо, що наприкінці січня на Кубі зазнав аварії військовий вертоліт. Унаслідок аварії загинули п'ятеро людей, які перебували на борту.

Крім того, в Південно-Африканській Республіці впав вертоліт повітряної медичної допомоги Netcare 1. Унаслідок інциденту загинули п'ятеро медиків.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі авиакатастрофа вертолет
NEWS
Зброя, евробляхи і права поліції: що обговорювали на фракції "Слуга народу"
Зброя, евробляхи і права поліції: що обговорювали на фракції "Слуга народу"
DAILY
Старт вакцинації: кого і як в Україні будуть прищеплювати від коронавірусу
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Старт вакцинації: кого і як в Україні будуть прищеплювати від коронавірусу