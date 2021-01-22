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У ПАР внаслідок падіння медичного вертольота загинули п'ятеро людей

П'ятниця 22 січня 2021 11:39
У ПАР внаслідок падіння медичного вертольота загинули п'ятеро людей
Фото: вертоліт (twitter com Netcare911)
Автор: Андрій Козловський

У Південно-Африканській Республіці впав вертоліт повітряної медичної допомоги Netcare 1. У результаті інциденту загинули п'ятеро медиків.

Про це повідомляє Xinhua.

"Ми дуже засмучені та висловлюємо найглибші співчуття родичам і близьким наших колег на борту повітряної медичної допомоги Netcare 1, яка транспортувала пілота і чотирьох медиків, коли зазнала аварії поблизу Бергвіля", - сказав виконавчий директор компанії Netcare Крейг Гріндель.

Він також додав, що вертоліт повинен був забрати пацієнтів у провінції Квазулу-Натал, але потрапив в аварію. Деталі інциденту поки невідомі, але свідки кажуть, що вертоліт перед падінням вибухнув.

Нагадаємо, у США в штаті Нью-Йорк розбився вертоліт Національної гвардії UH-60 Black Hawk ("Чорний яструб"). Загинули троє військовослужбовців.

Також РБК-Україна писало, що в Альпах у французькому департаменті Савоя розбився вертоліт. Жертвами авіакатастрофи стали п'ять осіб. Мова йде про вертоліт французької повітряної навігаційної служби. На його борту перебували четверо співробітників служби та двоє рятувальників.

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