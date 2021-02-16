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Четыре человека погибли при крушении вертолета в США

Новина українською → Сент-Томас, Вторник 16 февраля 2021 05:51
Четыре человека погибли при крушении вертолета в США
Автор: Артур Родивилов

В районе американских Виргинских островов потерпел крушение вертолет. Четыре человека погибли.

Об этом сообщает ABC News.

Согласно сообщению, экстренные службы получили информацию о крушении вертолета на западной оконечности острова Сент-Томас 23.14 по Киеву.

На месте крушения были обнаружены тела четырех погибших.

Информация о принадлежности вертолета и возможная причина крушения пока не приводятся.

Напомним, в декабре прошлого года в Альпах во французском департаменте Савоя разбился вертолет. Жертвами авиакатастрофы стали пять человек. Речь идет о вертолете французской воздушной навигационной службы.

Добавим, что в конце января на Кубе потерпел крушения военный вертолет. В результате аварии погибли пять человек, которые находились на борту.

Кроме того, в Южно-Африканской Республике упал вертолет воздушной медицинской помощи Netcare 1. В результате инцидента погибли пятеро медиков.

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