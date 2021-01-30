На Кубі розбився військовий вертоліт, п'ятеро людей загинули

Фото: місце аварії (twitter.com/diariopanorama)

На Кубі в гірському східному районі країни зазнав аварії військовий вертоліт. В результаті аварії загинули всі, хто був на борту - п'ять осіб.

Про це пише Reuters.

У короткій заяві Кубинських революційних збройних сил говориться, що літак врізався в "піднесеність" після того, як залишив східну провінцію Ольгин для короткої поїздки в провінції Гуантанамо. Більше ніякої додаткової інформації не надають.

У заяві йдеться, що причина катастрофи розслідується.

Раніше в Південно-Африканській Республіці впав вертоліт повітряної медичної допомоги Netcare 1. В результаті інциденту загинули п'ятеро медиків.

Нагадаємо, у США в штаті Нью-Йорк розбився вертоліт Національної гвардії UH-60 Black Hawk ("Чорний яструб"). Загинули троє військовослужбовців.

Також РБК-Україна писало, що в Альпах у французькому департаменті Савоя розбився вертоліт. Жертвами авіакатастрофи стали п'ять осіб. Мова йде про вертольоті французької повітряної навігаційної служби.