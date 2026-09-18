Четвертое за месяц: где в Украине зарегистрировали новое землетрясение

17 сентября в одной из областей зафиксировали подземные толчки. Это землетрясение стало четвертым в Украине с начала месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Главного центра специального контроля (ГЦСК).

В котором часу и где именно произошло землетрясение

Согласно данным ГЦСК (который осуществляет мониторинг геофизических явлений на территории Украины и земного шара), землетрясение произошло в Самборском районе Львовской области.

Оно было зарегистрировано 17 сентября 2026 года - в 01:31:45 по киевскому времени.

Точные координаты источника подземных толчков следующие:

49,12 с.ш. (широта);

22,99 в.д. (долгота).

Параметры зафиксированного 17 сентября землетрясения (скриншот: gcsk.gov.ua)

Исходя из опубликованной карты, подземные толчки зафиксировали неподалеку от карпатского села Нижняя Яблунька.

Источник землетрясения 17 сентября 2026 года (карта: gcsk.gov.ua)

Если посмотреть на карту шире - событие произошло относительно недалеко от границы с Польшей.

Местоположение источника землетрясения во Львовской области (карта: gcsk.gov.ua)

Насколько сильными были подземные толчки

Сообщается, что подземные толчки произошли на глубине 3 км.

Их магнитуда - по шкале Рихтера - составила 2,0.

"По классификации землетрясений относится к неощутимым", - констатировали эксперты Главного центра специального контроля.

Землетрясения в Украине с начала сентября

Исходя из публикаций Главного центра специального контроля, в целом с начала сентября 2026 года в Украине было зарегистрировано уже четыре землетрясения:

1 сентября - с территории Черновицкой области (магнитудой 1,3 по шкале Рихтера);

- с территории Черновицкой области (магнитудой 1,3 по шкале Рихтера); 2 сентября - в Надворнянском районе Ивано-Франковской области (магнитудой 1,8 по шкале Рихтера);

- в Надворнянском районе Ивано-Франковской области (магнитудой 1,8 по шкале Рихтера); 15 сентября - с территории Мукачевского района Закарпатской области (магнитудой 2,5 по шкале Рихтера);

- с территории Мукачевского района Закарпатской области (магнитудой 2,5 по шкале Рихтера); 17 сентября - с территории Самборского района Львовской области (магнитудой 2,0 по шкале Рихтера).

О чем эксперты просят украинцев

Специалисты ГЦСК обратились ко всем гражданам с важной просьбой.

"Если вы чувствовали землетрясение, оставьте сообщение о ваших ощущениях по ссылке (на официальном сайте учреждения, - Ред.)", - призвали украинцев.

Подчеркивается, что это поможет "в уточнении энергетических параметров землетрясения".