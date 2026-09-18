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Четвертое за месяц: где в Украине зарегистрировали новое землетрясение

12:52 18.09.2026 Пт
2 мин
aimg Ирина Костенко
Четвертое за месяц: где в Украине зарегистрировали новое землетрясение Землетрясения случаются в разных областях Украины (фото иллюстративное: Getty Images)
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17 сентября в одной из областей зафиксировали подземные толчки. Это землетрясение стало четвертым в Украине с начала месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Главного центра специального контроля (ГЦСК).

В котором часу и где именно произошло землетрясение

Согласно данным ГЦСК (который осуществляет мониторинг геофизических явлений на территории Украины и земного шара), землетрясение произошло в Самборском районе Львовской области.

Оно было зарегистрировано 17 сентября 2026 года - в 01:31:45 по киевскому времени.

Точные координаты источника подземных толчков следующие:

  • 49,12 с.ш. (широта);
  • 22,99 в.д. (долгота).

Четвертое за месяц: где в Украине зарегистрировали новое землетрясениеПараметры зафиксированного 17 сентября землетрясения (скриншот: gcsk.gov.ua)

Исходя из опубликованной карты, подземные толчки зафиксировали неподалеку от карпатского села Нижняя Яблунька.

Четвертое за месяц: где в Украине зарегистрировали новое землетрясениеИсточник землетрясения 17 сентября 2026 года (карта: gcsk.gov.ua)

Если посмотреть на карту шире - событие произошло относительно недалеко от границы с Польшей.

Четвертое за месяц: где в Украине зарегистрировали новое землетрясениеМестоположение источника землетрясения во Львовской области (карта: gcsk.gov.ua)

Насколько сильными были подземные толчки

Сообщается, что подземные толчки произошли на глубине 3 км.

Их магнитуда - по шкале Рихтера - составила 2,0.

"По классификации землетрясений относится к неощутимым", - констатировали эксперты Главного центра специального контроля.

Землетрясения в Украине с начала сентября

Исходя из публикаций Главного центра специального контроля, в целом с начала сентября 2026 года в Украине было зарегистрировано уже четыре землетрясения:

  • 1 сентября - с территории Черновицкой области (магнитудой 1,3 по шкале Рихтера);
  • 2 сентября - в Надворнянском районе Ивано-Франковской области (магнитудой 1,8 по шкале Рихтера);
  • 15 сентября - с территории Мукачевского района Закарпатской области (магнитудой 2,5 по шкале Рихтера);
  • 17 сентября - с территории Самборского района Львовской области (магнитудой 2,0 по шкале Рихтера).
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О чем эксперты просят украинцев

Специалисты ГЦСК обратились ко всем гражданам с важной просьбой.

"Если вы чувствовали землетрясение, оставьте сообщение о ваших ощущениях по ссылке (на официальном сайте учреждения, - Ред.)", - призвали украинцев.

Подчеркивается, что это поможет "в уточнении энергетических параметров землетрясения".

Напомним, ранее мы рассказывали, в каком регионе Украины сохраняется высокая вероятность серьезного землетрясения до 2027 года.

Кроме того, мы объясняли, как землетрясения "добьют" Крымский мост (почему процессы - необратимы).

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