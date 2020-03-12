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На Донбас заїхала група снайперів з РФ, - розвідка

Новини » Суспільство     12.03.2020 - 15:25
На Донбас заїхала група снайперів з РФ, - розвідка
Ілюстративне фото (facebook.com 93OMBR)

Російські снайпери заїхали до околиць Новотошковского і Горіхового

На Донбасі до околиць Новотошківського і Оріхового заїхала група снайперів бойовиків з Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сухопутних військ ЗС України Facebook.

Також українські військові відзначають постійні обстріли своїх позицій бойовиками з мінометів великого калібру.

"За даними розвідки, до околиць Новотошківського і Оріхового, що в Луганській області, заїхала група снайперів, попередньо, з РФ. Крім того, позиції українських захисників постійно обстрілюють мінометами великого калібру. Очевидно, що російські окупанти прагнуть помститися військовослужбовцям ЗСУ за втрати своїх бійців, загиблих під час бою 18 лютого 2020", - повідомили в ЗСУ.

РОСІЙСЬКІ СНАЙПЕРИ АКТИВІЗУВАЛИСЬ БІЛЯ НОВОТОШКІВСЬКОГО

РОСІЙСЬКІ СНАЙПЕРИ АКТИВІЗУВАЛИСЬ БІЛЯ НОВОТОШКІВСЬКОГО За даними розвідки, до околиць Новотошківського та Оріхового, що на Луганщині, заїхала група снайперів, попередньо, із РФ. Крім того, позиції українських захисників постійно обстрілюють мінометами великого калібру. Очевидно, що російські окупанти прагнуть помститися військовослужбовцям ЗСУ за втрати своїх бійців, котрі загинули під час бою 18 лютого 2020 року. Військове телебачення України

Опубліковано Сухопутні війська ЗС України Четвер, 12 березня 2020 р.

Зазначимо, станом на 12:00 четверга, 12 березня, на Донбасі утримувався режим припинення вогню. При цьому в середу, 11 березня, бойовики двічі відкривали вогонь по позиціях українських військових. В результаті обстрілу поранення отримав один військовий ЗСУ.

Також РБК-Україна писало, що ОБСЄ з початку проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксувала понад 2,5 тисячі фактів розміщення озброєння з порушенням ліній відведення і виявила понад 14 тисяч одиниць озброєння за межами виділених місць зберігання.

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