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На Донбасі у середу поранений український військовий

Новини » Надзвичайні події     12.03.2020 - 07:09
На Донбасі у середу поранений український військовий
Ілюстративне фото (mil_gov_ua)

За добу зафіксовано два обстріли

Протягом минулої доби 11 березня на Донбасі бойовики два рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

Противник обстріляв українські позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Усі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

  • поруч з населеним пунктом Піски - з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • неподалік Гнутового - з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

"Внаслідок ворожих обстрілів наших позицій один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає.

РБК-Україна писало, що на Донбасі з початку доби, 11 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації не здійснили жодного обстрілу.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі 10 березня, збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню. У складі операції Об'єднаних сил є втрати, також ліквідовано кількох бойовиків.

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