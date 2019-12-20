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У четвер бойовики один раз порушили перемир'я на Донбасі

Новини » Надзвичайні події     20.12.2019 - 07:08
У четвер бойовики один раз порушили перемир'я на Донбасі
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Постраждалих серед українських військових немає

Протягом минулої доби, 19 грудня, збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що противник обстріляв українські підрозділи з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Обстріл позицій українських захисників російськими окупаційними військами зафіксовано поруч населеного пункту Троїцьке, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"Вчора, 19 грудня, внаслідок ворожого обстрілу втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

З початку цієї доби російські окупаційні війська з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вели вогонь по оборонцям Невельського та Славного.

Нагадаємо, за даними Генштабу, з початку 2019 року на Донбасі в районі операції Об'єднаних сил загинуло 97 українських військових.

РБК-Україна писало, що 18 грудня бойовики сім разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу один військовий отримав поранення.

Раніше повідомлялося, що 18 грудня учасники Тристоронньої контактної групи (ТКГ) не змогли узгодити нове перемир'я на сході України. Сторони домовилися про продовження перемир'я, оголошеного в липні 2019 року.

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