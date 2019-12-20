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В четверг боевики один раз нарушили перемирие на Донбассе

Новости » Происшествия     20.12.2019 - 07:08
В четверг боевики один раз нарушили перемирие на Донбассе
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Пострадавших среди украинских военных нет

В течение прошлых суток, 19 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что противник обстрелял украинские подразделения из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Обстрел позиций украинских защитников российскими оккупационными войсками зафиксирован рядом с населенным пунктом Троицкое, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север".

"Вчера, 19 декабря, в результате вражеского обстрела потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

С начала этих суток российские оккупационные войска из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по защитникам Невельского и Славного.

Напомним, по данным Генштаба, с начала 2019 года на Донбассе в районе операции Объединенных сил погибло 97 украинских военных.

РБК-Украина писало, что 18 декабря боевики семь раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела один военный получил ранения.

Ранее сообщалось, что 18 декабря участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) не смогли согласовать новое перемирие на востоке Украины. Стороны договорились о продолжение перемирия, объявленного в июле 2019 года.

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