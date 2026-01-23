Белый дом как арена: Трамп делает большой спорт частью юбилея независимости США

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

В рамках программы America 250 Белый дом должен стать центральной площадкой торжеств, а большой спорт - одной из ключевых составляющих празднования.

Как пишет издание, в ближайшие дни в Вашингтон прибудут руководители ведущих профессиональных лиг США, чтобы обсудить участие спорта в юбилейных мероприятиях. По данным источников в администрации, во встрече в Овальном кабинете примут участие комиссары NFL, NBA, MLB и NHL - Роджер Гуделл, Адам Сильвер, Роб Манфред и Гэри Беттман.

Основная идея - включить специальные матчи, тематические выставки и торжественные события в календарь 2026 года, синхронизировав их с праздничными датами. Планируется, что спортивные мероприятия станут частью непрерывной серии событий, которая завершится кульминацией 4 июля 2026 года - в День независимости США.

Отдельно Трамп объявил о запуске нового формата - так называемых "Игр Партиотов". Это четырехдневные соревнования для старшеклассников, в которых будут участвовать по одному юноше и одной девушке от каждого штата. Провести их планируют осенью 2026 года.

Еще одной резонансной инициативой станет проведение официального турнира UFC непосредственно на территории Белого дома. По словам президента, поединок на Южном газоне запланирован на 14 июня 2026 года - в День американского флага и день рождения Трампа.

Часть политической стратегии

Эксперты считают, что акцент на спорте является частью политической стратегии, направленной на мобилизацию младшего электората, в частности мужчин, накануне промежуточных выборов. Привлечение самых популярных спортивных лиг дает администрации возможность охватить миллионы американцев и усилить риторику национального единства.

В то же время критики уже высказывают предостережения относительно формата молодежных соревнований, сравнивая их с массовыми телевизионными шоу вроде "Голодных игр".

В Белом доме такие упреки отвергают, подчеркивая, что проект носит исключительно спортивный и символический характер.