Чешский министр поставил точку в дипломатическом споре с Украиной

Петр Мацинка заявил, что политический спор, который возник накануне, удалось уладить, и теперь стороны готовы двигаться дальше.

"Мы переворачиваем страницу и будем коммуницировать дальше", - подчеркнул глава МИД.

Он также рассказал о своих контактах со спикером чешского Сейма Томио Окамурой и депутатом Радимом Макоморой во время поездки в Киев. По словам министра, их общение было корректным и конструктивным.

"Он писал мне: "Главное, чтобы с вами ничего не случилось. Будьте осторожны и возвращайтесь в добром здравии". Поэтому с господином Окамурой у меня очень корректные отношения", - отметил дипломат.

Отдельно глава МИД остановился на так называемой снарядной инициативе для Украины, которая предусматривает поиск и координацию поставок боеприпасов. Он подчеркнул, что ее настоящая ценность заключается не в отдельных финансовых взносах, а в эффективной организации процесса.

"Организация значительно важнее, чем небольшие бюджетные взносы, о которых говорило предыдущее правительство. Мы будем и дальше выяснять потребности Украины и искать возможности для поставки", - сказал министр.

Дипломатический скандал между Чехией и Украиной

Накануне в Чехии возникло политическое напряжение вокруг поддержки Украины и снарядной инициативы, которую страна координирует вместе с партнерами. Отдельные политики критиковали правительство за масштабы и механизм финансирования помощи Киеву.

Несмотря на это, Прага остается одним из ключевых европейских координаторов поиска и закупки артиллерийских боеприпасов для Украины.

Глава МИД отметил, что внутренние споры не меняют стратегического курса Чехии на поддержку Киева, а сама инициатива будет продолжена и в дальнейшем.