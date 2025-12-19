"Чеській ініціативі" бути. Новий міністр оборони Чехії продовжив програму на 2026 рік
Новий міністр оборони Чехії Яромір Зуна заявив, що програма "Чеська ініціатива" щодо закупівлі боєприпасів для України, працюватиме і у 2026 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novinky.
Він розповів, що для армії Чехії головними питаннями залишаються ППО та виконання зобов’язань у межах НАТО. Зуна також наголосив на продовженні "Чеської ініціативи" для України.
"Я цього не заперечую, але нам потрібно говорити про ефективне управління", - зазначив він.
За його словами, підтримка України "сама собою зрозуміла".
"Росія є агресором, на Україну напали, і від нас залежить, як ми продовжуватимемо її підтримувати", - підкреслив він.
При цьому чеський міністр похвалив нового прем’єр-міністра Андрея Бабіша за домовленість щодо винятку, який дозволить країні не брати участі в пакеті фінансування ЄС для України на 90 млрд євро.
"Найближчим часом мені потрібно посилити цивільне управління, оборонне планування та виконання союзницьких зобов’язань. За потреби ми маємо перезавантажити пріоритети оборони й армії. Пріоритет - протиповітряна оборона", - зазначив Зуна.
Чеська ініціатива
Нагадаємо, у лютому 2024 року президент Чехії Петр Павел заявив про намір зібрати 800 тисяч артилерійських снарядів та передати їх на потреби ЗСУ. Перша партія боєприпасів надійшла до України вже у червні 2024 року.
Зазначимо, чеський лідер вважає, що Чехія не може зупиняти свою снарядну ініціативу для України, оскільки це призведе до серйозних наслідків.
На його думку, якщо Чехія скасує таку ініціативу, вона "нашкодить насамперед собі". Крім того, негативні наслідки були б і для України, де може загинути ще більше людей.