Общество Образование Деньги Изменения

В очереди стоять не придется: в "Резерв+" добавили запись на визит в ТЦК

18:50 09.03.2026 Пн
2 мин
Теперь визиты в ТЦК можно будет запланировать заранее
aimg Иван Носальский
Иллюстративное фото: в "Резерв+" добавили электронную очередь в ТЦК (facebook.com/yuliabartle)

Украинцы теперь могут записаться на визит в территориальные центры комплектования при помощи приложения "Резерв+".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы Министерства обороны Украины.

Читайте также: Не только для работодателя. Что нужно сделать, чтобы вам дали бронь от мобилизации

Как отметили в ведомстве, электронная очередь в "Резерв+" дает возможность:

  • выбирать удобную дату и время визита по несколько кликов в смартфоне;
  • не стоять в очередях;
  • видеть свой номер в очереди, выбранную услугу и статус записи;
  • отменить запись или оставить отзыв;
  • получать напоминания в виде push-уведомлений.

Также благодаря такой функции работники ТЦК и СП смогут лучше планировать работу, поскольку все записи формируются в одном списке, очереди уменьшаются, обслуживание становится организованнее и прозрачнее.

В Минобороны обратили внимание, что у записи через "Резерв+" такая ​​же юридическая сила, как у записи через сайт электронной очереди.

Новая отметка в "Резерв+"

Напомним, ранее в приложении "Резерв+" в электронном военно-учетном документе у некоторых украинцев появилась отметка "ВОС-999".

Как объяснили в Киевском областном ТЦК и СП, появление отметки "ВОС-999" является частью обновления воинского учета. Эта военно-учетная специальность присваивается лицам, которые не проходили военную службу, обучение или собрание и не имеют предварительной подготовки.

Данные носят чисто учетный характер и необходимы государству для оценки мобилизационного ресурса, который в случае призыва потребует прохождения базовой общевойсковой подготовки.

