В очереди стоять не придется: в "Резерв+" добавили запись на визит в ТЦК

Украинцы теперь могут записаться на визит в территориальные центры комплектования при помощи приложения "Резерв+".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы Министерства обороны Украины.
Как отметили в ведомстве, электронная очередь в "Резерв+" дает возможность:
Также благодаря такой функции работники ТЦК и СП смогут лучше планировать работу, поскольку все записи формируются в одном списке, очереди уменьшаются, обслуживание становится организованнее и прозрачнее.
В Минобороны обратили внимание, что у записи через "Резерв+" такая же юридическая сила, как у записи через сайт электронной очереди.
Напомним, ранее в приложении "Резерв+" в электронном военно-учетном документе у некоторых украинцев появилась отметка "ВОС-999".
Как объяснили в Киевском областном ТЦК и СП, появление отметки "ВОС-999" является частью обновления воинского учета. Эта военно-учетная специальность присваивается лицам, которые не проходили военную службу, обучение или собрание и не имеют предварительной подготовки.
Данные носят чисто учетный характер и необходимы государству для оценки мобилизационного ресурса, который в случае призыва потребует прохождения базовой общевойсковой подготовки.