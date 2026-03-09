У черзі стояти не доведеться: у "Резерв+" додали запис на візит до ТЦК

Українці тепер можуть записатися на візит до територіальних центрів комплектування за допомогою застосунку "Резерв+".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служби Міністерства оборони України.
Як зазначили у відомстві, електронна черга в "Резерв+" дає можливість:
Також завдяки такій функції працівники ТЦК і СП зможуть краще планувати роботу, оскільки всі записи формуються в одному списку, черги зменшуються, обслуговування стає більш організованим і прозорим.
У Міноборони звернули увагу, що запис через "Резерв+" має таку саму юридичну силу, як запис через сайт електронної черги.
Нагадаємо, раніше в застосунку "Резерв+" в електронному військово-обліковому документі в деяких українців з'явилася позначка "ВЗВ-999".
Як пояснили в Київському обласному ТЦК і СП, поява позначки "ВЗВ-999" є частиною оновлення військового обліку. Ця військово-облікова спеціальність присвоюється особам, які не проходили військову службу, навчання або збори та не мають попередньої підготовки.
Дані мають суто обліковий характер і необхідні державі для оцінки мобілізаційного ресурсу, який у разі призову потребуватиме проходження базової загальновійськової підготовки.