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Червоноградская ЦОФ получит нового управляющего? Юрист рассказал о возможном аудите

17:51 14.08.2026 Пт
2 мин
На следующем заседании суд может решить вопрос нового управляющего санацией фабрики
aimg Юлия Бойко
Червоноградская ЦОФ получит нового управляющего? Юрист рассказал о возможном аудите Червоноградская ЦЗФ может получить нового управляющего (фото: wikimapia.org)
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Накануне очередного судебного заседания по делу Червоноградской обогатительной фабрики обостряется борьба за контроль над предприятием.

Как пишет РБК-Украина, об этом в Facebook заявил общественный активист и юрист Александр Климов.

Как рассказал юрист, назначение нового независимого арбитражного управляющего может означать потерю влияния на фабрику со стороны людей, которых он связывает с Андреем Венгриным. Самого Венгрина, как отмечает Климов, в некоторых политических и медийных кругах называют "смотрящим" за угольной отраслью.

Ключевое заседание Хозяйственного суда должно состояться 19 августа. Там же, по словам Климова, может решаться вопрос нового управляющего санацией.

"И тогда мы понимаем, что Венгрин и его приспешники теряют контроль над фабрикой. И тогда все. Заходит новый арбитражный и начинает запускать фабрику", - заявил юрист.

Ситуация на Червоноградской ЦОФ

Александр Климов отмечает, что проблема давно вышла за пределы борьбы за управление. Червоноградская ЦОФ не работает, уголь государственных шахт не перерабатывается, накапливается на складах, работники остаются без нормальной работы и выплат. По его мнению, это создает риски для подготовки к отопительному сезону.

"Не работает фабрика, не работает Львовская угольная компания и возможен срыв отопительного сезона. Потому что не перерабатывается уголь. Уголь складируется и складируется", - сказал активист.

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Климов также предполагает, что приход нового арбитражного управляющего может сопровождаться аудитом деятельности предприятия за предыдущий период.

"Но опять же он может провести аудит. И тогда покажут, сколько и чего было, возможно, украдено за этот период времени, где находятся на должности приспешники Венгрина", - заявил он.

Ранее политолог и военный Кирилл Сазонов заявил, что ситуация с Червоноградской ЦЗФ стала конкретным тестом для нового правительства: фабрику необходимо запустить до отопительного сезона, погасить долги перед работниками и устранить экологическую угрозу.

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