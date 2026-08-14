Червоноградская ЦОФ получит нового управляющего? Юрист рассказал о возможном аудите

Как пишет РБК-Украина , об этом в Facebook заявил общественный активист и юрист Александр Климов.

Как рассказал юрист, назначение нового независимого арбитражного управляющего может означать потерю влияния на фабрику со стороны людей, которых он связывает с Андреем Венгриным. Самого Венгрина, как отмечает Климов, в некоторых политических и медийных кругах называют "смотрящим" за угольной отраслью.

Ключевое заседание Хозяйственного суда должно состояться 19 августа. Там же, по словам Климова, может решаться вопрос нового управляющего санацией.

"И тогда мы понимаем, что Венгрин и его приспешники теряют контроль над фабрикой. И тогда все. Заходит новый арбитражный и начинает запускать фабрику", - заявил юрист.

Ситуация на Червоноградской ЦОФ

Александр Климов отмечает, что проблема давно вышла за пределы борьбы за управление. Червоноградская ЦОФ не работает, уголь государственных шахт не перерабатывается, накапливается на складах, работники остаются без нормальной работы и выплат. По его мнению, это создает риски для подготовки к отопительному сезону.

"Не работает фабрика, не работает Львовская угольная компания и возможен срыв отопительного сезона. Потому что не перерабатывается уголь. Уголь складируется и складируется", - сказал активист.

Климов также предполагает, что приход нового арбитражного управляющего может сопровождаться аудитом деятельности предприятия за предыдущий период.

"Но опять же он может провести аудит. И тогда покажут, сколько и чего было, возможно, украдено за этот период времени, где находятся на должности приспешники Венгрина", - заявил он.