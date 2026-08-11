Червоноградская ЦОФ под угрозой уничтожения: правительство призывают вмешаться

Восьмимесячный простой Червоноградской центральной обогатительной фабрики связан не только с военными и рыночными факторами. На сегодня предприятие остается остановленным из-за затяжного конфликта кредиторов вокруг процедуры санации.

Как пишет РБК-Украина , об этом в Facebook заявил политолог и военный Кирилл Сазонов.

В частности, эксперт обратил внимание на длительный простой предприятия и его значение для работы государственных шахт и тепловой генерации.

"Абсурд: государственная обогатительная фабрика на Западе Украины, без которой не работают государственные шахты и не получают топливо ТЭС, стоит восьмой месяц - и не из-за ракеты. Она просто стоит", - подчеркнул Сазонов.

По его словам, Червоноградская ЦОФ остановилась еще в январе, хотя спрос на газовый уголь высок, а само предприятие не убыточно.

Причиной кризиса Сазонов назвал многолетнее противостояние кредиторов в рамках санации, продолжающейся уже семь с половиной лет.

"Убивает его не рынок и не враг, а затяжная война кредиторов вокруг санации, которая длится 7,5 года", - заявил политолог.

Сазонов отметил, что за время простоя фабрика физически разрушается: обрушиваются постройки, в бункерах тлеют угли, работники увольняются, а местная громада сталкивается с экологическими проблемами. Все это, по его словам, происходит в преддверии сложного отопительного сезона.

Отдельно он подверг критике позицию Министерства энергетики. По его словам, государство, имея большинство голосов кредиторов, до сих пор не смогло обеспечить назначение независимого управляющего через обжалование миноритарного кредитора с долей менее 5%.

Минэнерго ничего не сделало, чтобы разблокировать актив, от которого зависит свет и тепло целого региона, высказал мнение эксперт.

По его мнению, ситуация с Червоноградской ЦЗФ стала конкретным тестом для нового правительства: фабрику необходимо запустить до отопительного сезона, погасить долги перед работниками и устранить экологическую угрозу.

"Или власть быстро и принципиально запускает фабрику до отопительного сезона, гасит долги перед работниками и снимает экоугрозу - или дальше имитируют беспомощность, и тогда объяснить восьмимесячный простой стратегического актива накануне зимы будет уже нечем", - сказал Сазонов.