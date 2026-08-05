Точка отказа. Как остановка Червоноградской ЦОФ стала вопросом энергобезопасности и тестом для правительства

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Отопительный сезон-2026 определен одним из ключевых приоритетов для правительственной команды и государства в целом. Именно он станет одним из главных критериев оценки готовности страны – от стабильности энергосистемы до света и тепла в домах.

На этом фоне обостряется ситуация, в которой пересекаются вопросы энергобезопасности, прохождения зимы, верховенства права и защиты интересов государства. В центре внимания – Червоноградская центральная обогатительная фабрика (ПАО "Львовская угольная компания"), простаивающая уже восьмой месяц.

Почему ситуация во Львовской области стала вопросом энергобезопасности страны – в нашем материале.

Главное: Червоноградская ЦЗФ простаивает уже восьмой месяц , хотя является важным звеном подготовки угля для тепловой генерации

, хотя является важным звеном подготовки угля для тепловой генерации Из-за остановки фабрики под угрозой оказалась вся цепь – от работы шахт до обеспечения ТЭС топливом

– от работы шахт до обеспечения ТЭС топливом Хозяйственный спор вокруг предприятия уже привел к финансовым, производственным и экологическим последствиям для региона

уже привел к финансовым, производственным и экологическим последствиям для региона Возобновление работы фабрики к отопительному сезону становится одной из ключевых задач для сохранения энергетической устойчивости.

Зима как ключевой критерий

Вопрос прохождения отопительного сезона определен одним из главных приоритетов для государственной власти. Президент подчеркнул, что успешная подготовка к зиме станет ключевым показателем эффективности работы обновленного правительства.

В этой системе координат качество реформ, коммуникаций и управленческих решений будет оцениваться по конкретному результату в декабре-феврале – наличием света и тепла в домах украинцев.

Все, что чревато стабильным прохождением отопительного периода, автоматически переходит в статус первоочередных задач для государственного сектора. Именно из-за этой оптики следует рассматривать ситуацию вокруг ПАО "Львовская угольная компания" - не как локальный хозяйственный спор, а как фактор, непосредственно влияющий на общую энергобезопасность.

Почему этой зимой каждый мегаватт дороже

Эта зима будет сложнее предыдущих по объективным причинам. Враг сознательно разрушает генерацию и сети, и каждый мегаватт внутреннего производства в этом сезоне стоит дороже, чем когда-либо раньше. В таких условиях растет вес не импорта, а собственной тепловой генерации – то есть работающих на угле ТЭС.

Это смещает акценты. Вопрос "откуда возьмется уголь для генерации" перестает быть чисто отраслевым и превращается в вопрос национального уровня: хватит ли стране электричества в пик холодов. А ответ на него в значительной степени зависит от того, будет ли инфраструктура, которая превращает добытый уголь в пригодное для сжигания топливо.

Червоноградская ЦОФ не работает уже 8 месяцев (wikipedia.org)

Один узел, от которого зависит вся цепь

Чтобы понять вес Червоноградской ЦОФ, нужно разложить цепь на звенья.

Госшахты мероприятия – предприятия Львовско-Волынского бассейна – добывают рядовой уголь марок "Г" и "ДГ". Это газовый уголь, то есть именно тот сорт, на котором работает тепловая генерация.

Но рядовой уголь нельзя сразу подавать на ТЭС: сначала его нужно обогатить – отделить породу и довести до нужной калорийности. Эту операцию и выполняет Червоноградская центральная обогатительная фабрика.

Фабрика – это узел, по которому проходит весь поток. Вверх по цепи от нее зависят шахты и рабочие места; вниз – топливо для электростанций. Остановка этого одного узла останавливает всю цепь: шахтам некуда сдавать уголь, а генерации – нечего сжигать.

Поэтому это не одно из многих предприятий, а единственная точка отказа, выход которой из строя обрушивает всю систему снабжения топлива на западе страны.

Восемь месяцев простоя без обстрела

Ключевое обстоятельство, которое делает этот кейс вопиющим: критическое звено энергосистемы стоит уже восьмой месяц – и вовсе не из-за войны войны. С января 2026 работа фабрики приостановлена.

В результате накопились долги по заработной плате, возникла задолженность перед пенсионными и налоговыми органами, а работники массово увольняются.

Причина простоя не объективна. Спрос на газовый уголь сейчас максимальный, поэтому предприятие не убыточно из-за рыночных факторов. Ситуация сложилась из-за длительных хозяйственных споров и конфликта вокруг контроля над предприятием во время процедуры санации, которая длится уже более 7,5 лет. План санации суд так и не утвердил, поэтому предприятие, критически необходимое стране именно сейчас, оказалось заблокированным.

Хронология событий свидетельствует о сложном характере процессуального противостояния. 23 января 2026 года суд по жалобе кредитора, владеющего менее 5% голосов и не входящего в комитет кредиторов, назначил управляющим санацией Владимира Юрченко, ограничив участие других участников. Уже 8 апреля апелляционный суд признал это назначение незаконным и отменил его.

10 апреля кредитор с решающим голосом предложил другую кандидатуру – Александра Охрименко, который впоследствии отказался от должности. В установленный судом дедлайн (20 апреля 2026 года) план санации подан не был, а работа предприятия не возобновлялась .

21 июля 2026 года рассмотрение дела еще раз отложили – до 19 августа, причем заседание не состоялось из-за нетрудоспособности судьи.

Отдельные эпизоды выглядят как элементы процессуальной борьбы, однако в системе они привели к единственному результату – полной блокировке работы предприятия.

Простой Червоноградской ЦОФ может оставить страну без угля (фото: wikipedia.org)

Не "бумажный спор", а разрушение актива и общества

Затягивание уже перешло предел бумажного конфликта – оно физически уничтожает актив и бьет по местному сообществу. Фактически бесхозное управление привело к конкретным последствиям: обрушение сооружений, возгорание в бункерах и возникновение экологической угрозы.

Речь идет о загрязнении воздуха, разрушении коммунальной инфраструктуры и ежедневной опасности для жителей Сосновки из-за перевозки шлама центральным путем мимо жилой застройки. Об этом открыто заявляют Сосновское общество и депутаты Шептического горсовета.

Это критически сокращает время реагирования. Чем дольше продолжается блокировка, тем меньше остается возобновившегося имущества: разрушение мощностей делает перезапуск все дороже и сложнее, а в какой-то момент он станет невозможен до начала отопительного сезона.

Расстановка сил в этом процессе показательна. Государственные органы, государственные и коммунальные предприятия, совокупно владеющие большинством голосов кредиторов, выступают за оперативную замену управляющего и предлагают независимую кандидатуру. В то же время, решения блокируются позицией других кредиторов из-за судебных обжалований.

Фактически государственный интерес состоит в том, чтобы запустить фабрику к зиме, в то время как позиция оппонентов приводит к дальнейшему простою предприятия, хотя государство в этом споре формально находится в меньшинстве по голосам.

Дедлайн, который нельзя отложить

Самое важное для понимания срочности: запасы угля на зиму накапливают не зимой, а сейчас. Чтобы топливо было на ТЭС в декабре-феврале, фабрика должна работать летом и осенью. Поэтому каждую неделю блокировки – это не "отложенный" уголь, а уголь, которого физически не будет в пиковый момент.

Именно поэтому конфликт вокруг одной фабрики выходит на уровень национальной задачи чисто математически: локальная остановка конвертируется в общий дефицит именно тогда, когда энергосистема уязвимая.

Простой фабрики и разрушение мощностей делают невозможным обеспечение углем и подготовку к отопительному сезону-2026 – с риском энергетического кризиса в регионе. Дедлайн здесь не административный, а физический, и перенести его невозможно.

Почему это кейс именно для нового правительства

По этому делу пересекаются все приоритеты, поставленные президентом: энергобезопасность, прохождение зимы, верховенство права и защита государственного интереса от частного захвата.

Это означает, что правительству не нужно искать абстрактные поводы доказать способность – вот конкретная ситуация, где быстрое и принципиальное действие сразу работает и на главное обещание (зима), и на репутацию государства как защищающего свое.

Обратная сторона ситуации также очевидна: затягивание или бездействие профильных структур могут восприниматься как неспособность добиваться результатов в сжатые сроки. Кейс Львовской угольной компании является показательной лакмусовой бумажкой, которая демонстрирует способность властей защищать стратегические активы.

От государственных органов ожидают не декларации, а конкретные решения с четкими сроками исполнения.

В первую очередь речь идет об активной позиции в судах по назначению независимого управляющего санацией, возобновлению работы фабрики до начала отопительного сезона, погашению задолженности по заработной плате перед работниками и устранению экологических угроз Сосновке и окружающей общине.

И главная задача – дать четкий сигнал: частные споры не должны ставить под угрозу энергобезопасность страны. Вопрос заключается не в том, как суд рассудит кредиторов, а в том, сможет ли государство гарантировать свет и тепло миллионам граждан накануне тяжелейшей зимы.