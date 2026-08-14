Червоноградська ЦЗФ отримає нового керуючого? Юрист розповів про можливий аудит

Як розповів юрист, призначення нового незалежного арбітражного керуючого може означати втрату впливу на фабрику з боку людей, яких він пов’язує з Андрієм Венгриним. Самого Венгрина, як зазначає Клімов, у деяких політичних та медійних колах називають "смотрящим" за вугільною галуззю.



Ключове засідання Господарського суду має відбутися 19 серпня. Саме там, за словами Клімова, може вирішуватися питання нового керуючого санацією.



"І тоді ми розуміємо, що Венгрин і його поплічники втрачають контроль над фабрикою. І тоді все. Заходить новий арбітражний і починає запускати фабрику", - заявив юрист.

Ситуація на Червоноградській ЦЗФ

Олександр Клімов наголошує, що проблема давно вийшла за межі боротьби за управління. Червоноградська ЦЗФ не працює, вугілля державних шахт не переробляється, накопичується на складах, працівники залишаються без нормальної роботи та виплат. На його думку, це вже створює ризики для підготовки до опалювального сезону.



"Не працює фабрика, що не працює Львівська вугільна компанія і можливий зрив опалювального сезону. Тому що не переробляється вугілля. Вугілля складується і складується", - сказав активіст.

Клімов також припускає, що прихід нового арбітражного керуючого може супроводжуватися аудитом діяльності підприємства за попередній період.



"Але знову ж він може провести аудит. І тоді покажуть, скільки і чого було, можливо, вкрадено за цей період часу, де перебувають на посаді поплічники Венгрина", - заявив він.