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Июнь был "горячим". В ОСУВ "Хортица" назвали потери россиян за месяц

Украина, Воскресенье 30 июня 2024 17:13
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Июнь был "горячим". В ОСУВ "Хортица" назвали потери россиян за месяц Фото: в ОСГВ "Хортица" подсчитали потери РФ за июнь (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российские войска в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" за июнь потеряли более 8000 тысяч солдат.

Об этом заявил спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Июнь был слишком активным и "горячим" первым месяцем лета - как на всей линии боевого столкновения, так и в восточной оперативной операционной зоне. Думаю, самые высокие показатели будут в потерях личного состава, их будет больше - более 8 тысяч", - рассказал Волошин.

По его словам, также в статистике за месяц будет большой показатель активных боевых действий и вражеских штурмов, поскольку только за прошлую неделю было около 1000 боевых столкновений.

"Перед этим - 732, до этого - до 700. Большое количество будет уничтоженной бронетехники, артсистем, дронов. Также - тяжелых огнеметных систем, средств РСЗО и специальной техники", - отметил спикер ОСГВ "Хортица".

Напомним, за минувшие сутки российская армия потеряла на фронте более 1100 солдат, а также много военные техники.

В то же время, по словам президента Владимира Зеленского, соотношение потерь на фронте сегодня составляет 1 украинец к 6 россиянам.

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