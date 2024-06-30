Еще более 1100 захватчиков и 53 артсистемы. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине за сутки с 29 на 30 июня, составили 1140 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения, агрессор потерял 542 700 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили 53 артиллерийские системы и 46 беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.06.24 ориентировочно составили:

Напомним, по данным ISW, Силы обороны имели успех в районе Кременной в Луганской области. В то же время, враг продвинулся возле Торецка в Донецкой и Купянска в Харьковской областях.

В Сухопутных войсках ВСУ рассказали о причинах "бомбопада" на территории России.

Между тем в трех областях России минувшей ночью гремели взрывы из-за атаки беспилотников. Зафиксированы повреждения жилой и энергетической инфраструктуры.

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