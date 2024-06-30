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Червень був "гарячим". В ОСУВ "Хортиця" назвали втрати росіян за місяць

Україна, Неділя 30 червня 2024 17:13
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Червень був "гарячим". В ОСУВ "Хортиця" назвали втрати росіян за місяць Фото: в ОСУВ "Хортиця" підрахували втрати РФ за червень (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Російські війська в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" за червень втратили понад 8000 тисяч солдатів.

Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Червень був надто активним і "гарячим" першим місяцем літа - як на всій лінії бойового зіткнення, так і в східній оперативній операційній зоні. Думаю, найвищі показники будуть у втратах особового складу, їх буде більше - понад 8 тисяч", - розповів Волошин.

За його словами, також в статистиці за місяць буде великий показник активних бойових дій та ворожих штурмів, оскільки лише за минулий тиждень було близько 1000 бойових зіткнень.

"Перед цим - 732, перед тим - до 700. Велика кількість буде знищеної бронетехніки, артсистем, дронів. Також - важких вогнеметних систем, засобів РСЗВ та спеціальної техніки", - зазначив речник ОСУВ "Хортиця".

Нагадаємо, за минулу добу російська армія втратила на фронті понад 1100 солдатів, а також багато військової техніки.

Водночас, за словами президента Володимира Зеленського, співвідношення втрат на фронті сьогодні складає 1 українець до 6 росіян.

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