Червень був "гарячим". В ОСУВ "Хортиця" назвали втрати росіян за місяць

Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону .

"Червень був надто активним і "гарячим" першим місяцем літа - як на всій лінії бойового зіткнення, так і в східній оперативній операційній зоні. Думаю, найвищі показники будуть у втратах особового складу, їх буде більше - понад 8 тисяч", - розповів Волошин.

За його словами, також в статистиці за місяць буде великий показник активних бойових дій та ворожих штурмів, оскільки лише за минулий тиждень було близько 1000 бойових зіткнень.

"Перед цим - 732, перед тим - до 700. Велика кількість буде знищеної бронетехніки, артсистем, дронів. Також - важких вогнеметних систем, засобів РСЗВ та спеціальної техніки", - зазначив речник ОСУВ "Хортиця".