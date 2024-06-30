Червень був "гарячим". В ОСУВ "Хортиця" назвали втрати росіян за місяць
Російські війська в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" за червень втратили понад 8000 тисяч солдатів.
Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
"Червень був надто активним і "гарячим" першим місяцем літа - як на всій лінії бойового зіткнення, так і в східній оперативній операційній зоні. Думаю, найвищі показники будуть у втратах особового складу, їх буде більше - понад 8 тисяч", - розповів Волошин.
За його словами, також в статистиці за місяць буде великий показник активних бойових дій та ворожих штурмів, оскільки лише за минулий тиждень було близько 1000 бойових зіткнень.
"Перед цим - 732, перед тим - до 700. Велика кількість буде знищеної бронетехніки, артсистем, дронів. Також - важких вогнеметних систем, засобів РСЗВ та спеціальної техніки", - зазначив речник ОСУВ "Хортиця".
Нагадаємо, за минулу добу російська армія втратила на фронті понад 1100 солдатів, а також багато військової техніки.
Водночас, за словами президента Володимира Зеленського, співвідношення втрат на фронті сьогодні складає 1 українець до 6 росіян.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.